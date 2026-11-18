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美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），今（18）日晚間在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）晚宴上齊聚，三人歷史性同框。今天的晚宴屬於歡迎性質，明天三人將參加APEC峰會，並在麒麟山莊另外進行三方會談，預計核武裁減、伊朗局勢、俄烏戰爭、AI發展、全球經貿都可能是討論議題，備受國際關注。綜合《BBC》與《CNN》報導，在晚宴全場來賓共同拍攝大合照前，普丁主動走向川普，兩人在習近平面前握手並問候，習近平則面帶笑容看著兩人互動，留下三個人的歷史性同框露面。這也是川普自2025年8月在阿拉斯加舉行的美俄峰會以來，首度與普丁見面。川普習近平普丁將於明天舉行史無前例的美中俄三方會談，但在整個APEC峰會期間，川普也可能與普丁進行個別的雙邊會談。克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，「我相信，在APEC期間，我國總統與美國總統將進行多次交談」。雖然習近平親自接機給足川普面子，但習近平在本次APEC峰會及其他場合中，也曾多次批評來自華府的制裁，呼籲推動「自由且開放的貿易」，而這個立場也與正因俄烏戰爭遭到西方國家制裁的俄羅斯相呼應。華東師範大學俄羅斯研究中心副主任萬青松表示，隨著全球供應鏈碎片化，加上各國政府紛紛採取行動保護本國產業，中俄兩國正面臨日益嚴峻的壓力。萬青松認為，「對中國和俄羅斯而言，更緊密地合作不僅是為了互利的經濟效益，也是防範全球經濟風險的一種方式」。