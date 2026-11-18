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選戰倒數10天，台北市長蔣萬安今（18）晚到大巨蛋附近發放「光榮台北」明信片，限量5000張，吸引大批民眾排隊領取，從忠孝東路排到延吉街。據了解，光榮台北6款明信片，除了今天公布的大巨蛋外、另外還有輝達海外總部、生生喝鮮乳、台北捷運、行人友善以及一個隱藏版明信片。台北市長蔣萬安今晚7時30分發放「光榮台北」明信片，吸引大批民眾搶領，有人提早2個小時排隊，從忠孝東路排到華視總部，原本團隊規劃5000張，但排隊人潮太多，後來又再補貨，更緊急取消排隊，最終粗估約6000張左右。針對還沒公佈的光榮台北其他5款明信片，蔣萬安說，一定都是團隊這四年來推動的具體成果，以及台北市持續進步的各項美好和建設，也讓大家有一些期待。蔣萬安妻子石舫亘明晚將在捷運忠孝復興站（2號出口外人行道）外發放第二款明信片，是記錄台北市獲得「全球最安全城市」。另外4款則分別是，台北市以生生喝鮮乳獲得李光耀城市獎特別獎、台北市捷運獲得全球最佳公共運輸城市、另外還有輝達海外總部落腳台北，最後一款則是隱藏版，要市民拭目以待