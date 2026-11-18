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▲聯名年菜包含「藤椒牛肉麵」、「犇牛豆腐煲」、「花膠土雞湯」、「漁香扣元蹄」、「瑤柱海皇羹」及「成都獅子頭」。（圖／翻攝畫面）

「把繁複備料交給專業，讓家人把時間留給團圓」。陸仕私廚攜手韻藏中餐廳推出「經典年味・名廚新饗」，行政主廚翁明道（寶哥）親自監製六款年節佳餚，並規劃3人、4人及6人組合，讓消費者依聚餐人數選擇，於11月18日在食力「拾光」募資平台開放預購。主廚翁明道表示：「年菜的風味要能讓家人一同分享，也要讓一桌料理各有特色。這次監製六款料理，從肉品、湯羹到主食，都希望呈現不同的香氣與口感。透過適當的加熱方式，讓消費者在家也能輕鬆安排一桌豐富的年節佳餚。」此次聯名年菜包含「藤椒牛肉麵」、「犇牛豆腐煲」、「花膠土雞湯」、「漁香扣元蹄」、「瑤柱海皇羹」及「成都獅子頭」。其中，藤椒牛肉麵選用紐西蘭牛臉頰肉，搭配三椒熬製湯底；犇牛豆腐煲以十三香醬汁搭配牛肚、牛筋、牛腱頰肉及多孔洞臭豆腐，將麻辣鮮香的運用得宜。花膠土雞湯以台東池上玉米雞熬製湯底，加入綠豆糙米泥，湯中搭配滑嫩彈牙的鱈魚花膠，入口醇香。此次專案搭配年菜預購抽獎，平台募資達標即抽好禮，獎品包含歌林環鈦美食鍋4組及聲寶天廚蒸烘烤微波爐1組。產品從單品到多人組合皆有優惠以及早鳥價，組合皆免運，4人組與6人組另贈保冷袋；單品單筆消費滿1,500元免運。「經典年味·名廚新饗」年菜組即日起在食力「拾光」募資平台開放預購。