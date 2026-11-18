我是廣告 請繼續往下閱讀

馬斯克重提「修昔底德陷阱」

▲川普與習近平在晚宴上交談。（圖／美聯社／達志影像）

今（18）日晚間在深圳，中國國家主席習近平與夫人彭麗媛，為出席亞太經濟合作會議（APEC）的來賓舉行歡迎晚宴，晚宴前也促成美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的歷史性三人同框。有香港媒體揭露晚宴菜單，另外，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）人也在深圳，他最新在X又發文重提「修昔底德陷阱」，也引發網友討論。根據《南華早報》報導，晚宴的菜單包括以深圳傳統別稱命名的冷菜「鵬城」，另外還有青橄欖燉花膠湯、薑蔥炒龍蝦、豉油清蒸石斑魚、蘑菇牛排、羊肚菌娃娃菜栗子、粵式點心拼盤、陳皮蓮子紅豆沙、蛋糕、新鮮水果和雪糕等。至於飲品，包括產自寧夏、2019年的釣魚台赤霞珠紅葡萄酒和2020年的白葡萄酒，以及產自廣東的荔枝冰酒，亦有提供茶和咖啡。而晚宴各國領袖入場的環節，習近平夫婦也在紅毯上歡迎日本首相高市早苗，並與之握手，這也是紅毯上除了川普、習近平、普丁的同框之外，另一受到矚目的焦點互動。另外根據《香港01》報導，馬斯克也跟著川普的隨行大巴一同抵達酒店，馬斯克晚間在X發文表示，「修昔底德陷阱真的可以避免嗎？我希望可以，但不可避免的是，最有趣的結果往往也是最有可能發生的」。根據發文時間推算，馬斯克當時人應該在晚宴現場，或許現場又有人提到「修昔底德陷阱」，所以才引發馬斯克的感慨。「修昔底德陷阱」是由美國學者艾利森（Graham Allison）提出的國際關係理論，引用了古希臘歷史學家修昔底德（Thucydides）關於雅典與斯巴達戰爭的記載，當時戰爭起因是迅速崛起的雅典對當時的霸主斯巴達造成威脅。「修昔底德陷阱」便是形容一種「既有大國對新興強權的崛起感到焦慮，進而導致競爭，最終引發衝突」的情境。今年5月川普訪問北京時，習近平便在開場致詞時表示，美中2國須超越所謂的「修昔底德陷阱」，開創大國關係的新範式。今年5月，馬斯克也有隨川普一起訪問北京。不過根據中國媒體曝光的習近平晚宴致辭，習近平並沒有再提到修昔底德陷阱，而是把焦點放在深圳的現代化以及APEC峰會本身，強調「開放、創新與合作」一直是亞太經濟合作會議的宗旨，希望明天的會議能探索更多創新驅動增長的路徑，拓展更多務實合作的機遇。