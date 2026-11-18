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週五冷空氣影響最明顯！北部高溫僅17至19度

▲中央氣象署公布未來一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週六乾冷、週日氣溫回升！下週一高溫上看29度

▲中央氣象署公布未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下週二鋒面通過！北部、宜蘭再轉涼

冷空氣持續南下，台灣天氣將先濕涼、再轉乾冷。中央氣象署表示，明（19）日週四桃園以北及東半部持續陰雨，北部、宜蘭越晚越冷，氣溫預計從21度一路下降至16度；中南部則以多雲到晴為主，山區有局部短暫雨，中部高溫降至22度，南部仍有27度，不過入夜後也會逐漸轉涼。中央氣象署表示，明（19）日桃園以北、東半部天氣陰雨，北部宜蘭越晚越冷，氣溫由21度降至16度，中南部為多雲到晴，山區有短暫雨，中部高溫降至22度；南部高溫仍有27度，但入夜後氣溫也下降。今（18）日晚間氣象署也公布「天氣10日報」，週五（20日）至週六（21日）受東北季風或大陸冷氣團影響，天氣先濕涼後轉乾冷。週五中部以北及宜蘭、花蓮天氣偏冷，其他地區也偏涼；東半部、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區則為多雲。週五各地高溫明顯下降，中部以北及宜花僅17至19度，南部及台東21至24度；低溫方面，北部及宜蘭下探14至15度，中部及花蓮16至17度，南部及台東18至19度。到了週六（21日）降雨逐漸減少，各地轉為多雲到晴，僅東半部及恆春半島仍有零星短暫雨。北部及宜花天氣偏冷，其他地區早晚也偏冷。當天北部及宜花高溫約19至20度，中南部及台東回升至23至25度；低溫方面，中部以北及宜花僅13至15度，南部及台東16至18度。氣象署提醒，西半部局部空曠地區容易受到輻射冷卻影響，實際氣溫可能更低。週日（22日）東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，不過清晨仍偏冷，西半部日夜溫差較大。週日、下週一（23日）各地大多為多雲到晴，只有東半部及恆春半島有零星短暫雨。週日各地高溫約22至26度，週一進一步回升至26至29度；低溫方面，週日中部以北及宜蘭約12至14度，南部及花東16至18度，週一中部以北及東半部約16至19度，南部19至21度。不過好天氣維持不久，週二（24日）鋒面通過、東北季風再度增強，北部及宜蘭天氣轉涼，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，中部及南部山區也有零星短暫陣雨，南部平地則以多雲為主。週二北部及宜蘭高溫約23至24度，中南部及花東仍有26至29度；各地低溫約17至20度。週三（25日）東北季風持續影響，北部及宜蘭偏涼，其他地區早晚也涼，北部及宜花有局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區則有零星短暫雨。