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選戰倒數10天，北市立委徐巧芯今（18）晚陪同市長蔣萬安發放「光榮台北」明信片，吸引破6000民眾搶領。值得一提的是，今天也是徐巧芯37歲生日，現場不僅有民眾贈送禮物、蛋糕外，更當場合唱生日快樂歌祝壽，她也開心的說，生日願望就是希望11月28日蔣萬安能高票連任。徐巧芯說，今天其實蠻意外的，現場非常多人祝她生日快樂、唱生日快樂歌，但最主要是希望幫蔣萬安加油！隨後她也拿出粉絲送她的禮物，包括超級瑪利歐的「無敵星星燈」、另外大家也知道她很喜歡酷洛米，所以送了盲盒跟娃娃，很開心大家知道她會來，所以幫她送生日禮物，也幫蔣萬安加油，現場氣氛非常溫馨、快樂。不過徐巧芯的生日在輔選當中度過，她笑說常常這樣，就每四年會有兩次，因為通常選舉都是年底。立委、總統大選是在年底，市長選舉也是在年底。然後大學的時候，期中考也差不多這個時候。所以從大學開始，好像就都沒有什麼人會幫她過生日，因為都在期中考，不然就在選舉的路上。