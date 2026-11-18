女星涂善妮90年代活躍於八點檔與中視「花系列」狗血劇，後來因為健康等因素兩度淡出演藝圈，沒想到，今（18）日她突然更新2年多沒發文的臉書，憤怒控訴自家社區的後大門口被里長和管委會變成又髒又臭的垃圾場，更說此亂象是兩方互踢皮球造成，自己甚至遭受管委會成員的言語威脅。
社區後大門口變垃圾場 涂善妮：里長和管委會互推責任
目前住在新北市新店區的涂善妮指控，大鵬華城里長和管委會部分成員合力把她家周圍，也就是社區後大門口變成惡臭、骯髒、噪音不斷的垃圾處理場，1200多戶的大型社區，直接把廚餘、廢棄家具、資源回收站、舊衣回收箱四種垃圾，一股腦地全丟在社區後大門口。
涂善妮表示，四大垃圾堆放的區域不是空地，而是直接堵在大門口，「把門口當成垃圾堆如此離譜的事情竟然發生在一個號稱五星級的社區」，她說受害居民一年來不斷反映、抗爭，里長永遠推說是管委會的職責，而今年的兩位主委則統一口徑推說這是里辦公室的職責、不歸管委會管理。
指控被管委會成員言語威脅 涂善妮忍無可忍公諸於眾
此外，涂善妮還控訴遭到管委會幾位主要成員借機打壓，甚至公開場合的言語威脅，讓她忍無可忍之下只好將此事公諸於眾，隨文附上這一年紀錄的大量的相片和影片佐證，主要受不了廚餘桶滋生鼠患、大型家具阻塞通道與擾眠與資源回收疑似涉及利益等三大非法亂象，不過大鵬華城里長和管委會目前暫時沒有回應。
資料來源：涂善妮臉書
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目前住在新北市新店區的涂善妮指控，大鵬華城里長和管委會部分成員合力把她家周圍，也就是社區後大門口變成惡臭、骯髒、噪音不斷的垃圾處理場，1200多戶的大型社區，直接把廚餘、廢棄家具、資源回收站、舊衣回收箱四種垃圾，一股腦地全丟在社區後大門口。
涂善妮表示，四大垃圾堆放的區域不是空地，而是直接堵在大門口，「把門口當成垃圾堆如此離譜的事情竟然發生在一個號稱五星級的社區」，她說受害居民一年來不斷反映、抗爭，里長永遠推說是管委會的職責，而今年的兩位主委則統一口徑推說這是里辦公室的職責、不歸管委會管理。
此外，涂善妮還控訴遭到管委會幾位主要成員借機打壓，甚至公開場合的言語威脅，讓她忍無可忍之下只好將此事公諸於眾，隨文附上這一年紀錄的大量的相片和影片佐證，主要受不了廚餘桶滋生鼠患、大型家具阻塞通道與擾眠與資源回收疑似涉及利益等三大非法亂象，不過大鵬華城里長和管委會目前暫時沒有回應。
資料來源：涂善妮臉書