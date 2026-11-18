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▲遠雄建設與KidZania合作宣傳影片。（圖／翻攝畫面）

穿上制服、接下任務，親手將一棟房子從想像變成模型，孩子也能體驗建築師的工作！遠雄建設攜手全球兒童職業體驗品牌 KidZania，於11月24日開館的「KidZania Taipei 奇薩尼亞台北」推出「小小建築師」體驗，邀請孩子從規劃、動手組裝開始，探索一棟好房子背後的學問。「動手規劃蓋房子，讓孩子學習 AI 時代的關鍵創造力」。在 AI 工具日益普及的今天，如何讓孩子保有好奇心，願意提出問題、嘗試自己的做法，是許多家長關心的課題。遠雄建設將建築知識轉化為趣味任務，透過模型組裝與情境引導，讓孩子有機會練習規劃、發揮創意，並思考如何解決眼前的問題。房子為什麼要這樣蓋？哪個部分支撐著整棟建築？孩子在動手操作的過程中，開始理解每個安排背後的理由，也有機會發現自己對空間、結構或設計的興趣。對家長而言，值得期待的，是看見孩子完成作品時的成就感，以及願意繼續問下去的好奇心。「陪孩子一起認識現代建築節能減碳的設計巧思」。一棟好房子，除了要蓋得穩，也要住得舒服。體驗將帶領孩子認識房屋結構與抗震的基本觀念，並將視野延伸到採光、通風，以及建築與公共空間的配置。家裡一天裡面幾點最熱？為什麼有些房間明亮又通風？怎麼安排空間，能讓家人相處得更自在？透過孩子聽得懂的生活問題，讓一家人共同認識建築品質與日常舒適的關係。回家後，親子還能一起觀察陽光從哪裡照進來、空氣怎麼流動，重新發現自己每天生活的地方蘊含著哪些建築知識。「首創小小建築師證書，回家繼續線上蓋房挑戰」。完成體驗後，孩子可獲得「小小建築師證書」，留下完成建築任務的紀念；回家後，還能繼續用手機參與線上蓋房挑戰，延續動手與動腦的樂趣。家長也能從「今天蓋房子時，發現了什麼？」聊起，和孩子討論下一棟房子想做哪些不同的安排，讓一次職業體驗，成為可以繼續分享的親子話題。遠雄建設以「Living Better 美好共生」為品牌主張，透過此次跨界合作，將建築專業分享給更多家庭。從孩子的好奇心出發，讓親子一起理解好房子如何影響生活，並在共同探索與交流中，實踐「生活共享」的理念。