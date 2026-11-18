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高雄市長候選人賴瑞隆今（18）日響應消防員工作權益促進會提出的「消防改革承諾書」，簽署支持補足消防人力、增加輪休降低工時、合理補償加班費等三大改革方向。賴瑞隆表示，消防人員長年站在守護市民生命財產的第一線，改善工作環境、保障工作權益，是政府責無旁貸的責任，更是需要長期投入、持續推進的制度工程。針對消防人力問題，賴瑞隆承諾積極與中央協調，推動消防機關擴編、編列合理預算，逐步補齊實際員額；勤務制度方面，支持朝「勤一休二」目標邁進，檢討排班與人力配置，讓消防同仁有更多的休息空間；針對兩年到期未補休的超勤時數，也將審慎研議合理補償機制，兼顧工作權益與救災安全。賴瑞隆感謝第一線消防同仁長期提出建言，讓他有機會更深入了解基層需求。2017年，他在立法院共同提案，要求持續補足消防人力及減輕非專業救災負擔；2018年領銜提出《消防法》修正草案，強化公共安全管理；其後也共同支持建立消防員心理輔導機制，並持續關注消防安全預算。他表示，這些努力源自第一線的實際經驗與各界倡議，自己也很感謝能有機會盡一份心力，將基層聲音帶進制度。消防改革仍有許多需要精進的空間，未來也期盼能在地方政府的角色上持續推動改善。賴瑞隆強調，消防員的安全與權益不能只有在重大災害發生時才受到關注，更需要平時持續傾聽、長期投入。未來將秉持謙卑務實的態度，與各界共同努力逐步完善人力配置、勤務制度與勞動保障，讓每位消防弟兄都能安心執勤、平安回家，同時強化高雄防災救災韌性，守護每一位市民的生命財產安全。