我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「減速平台」是利用高程差與路型的調整，透過「物理方式」迫使車輛駕駛人主動減速。（圖／高市府交通局提供）

▲為落實「以人為本」的交通政策願景，高市府交通局積極推動交通安全革新，於市區無號誌路口引進國際級交通安全設施—「減速平台」。（圖／高市府交通局提供）

為落實「以人為本」的交通政策願景，高雄市政府交通局積極推動交通安全革新，依循內政部國土管理署《市區道路及附屬工程設計規範》，於市區無號誌路口引進國際級交通安全設施—「減速平台」。目前全市已完成設置70處，經交通局實測追蹤，設置前後的平均車速最高降低約3成。交通局表示，減速平台是利用高程差與路型的調整，透過「物理方式」迫使車輛駕駛人主動減速。此項設施特別結合了行人穿越線（斑馬線）設計，將路面適度抬升，搭配平台前方的清晰警示標誌與標線。這項設計不僅改善了行人橫越馬路時的通行安全，也兼顧了行走的舒適性與無障礙需求。在材質選用上，特別採用高耐壓且堅固耐用的瀝青混凝土（AC材質），克服過往塑料減速墊易損壞、產生噪音的缺點，非常適合在市區無號誌路口全面推廣，更有助於實質培養駕駛人「見到路口主動減速」的良好習慣。事實上，這種透過路面抬升達成物理性減速的作法，早已是日本、新加坡、美國、英國及荷蘭等先進國家長期採用且成效顯著的交通安全設施。高雄市借鏡國際經驗，將其本土化應用於市區無號誌路口，改變過往增設號誌或僅靠標線警示的傳統思維，改以實體環境引導減速，降低車輛過路口速度。交通局強調，未來將持續針對易肇事路段進行滾動式檢討，並綜合考量各路段的實際幾何條件與交通流量，評估增設減速平台。市府將全力實踐「人本交通」的承諾，透過兼具人性化與科學實證的交通工程，持續建構安全、友善的步行環境。