我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著大聯盟12月1日勞資協議到期與封館大限逼近，今年自由球員市場節奏全面加速，根據ESPN兩位記者帕森（Jeff Passan）與奧爾尼（Buster Olney）最新掌握的內部消息，兩屆賽揚獎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）的經紀團隊本周已正式與紐約大都會及多倫多藍鳥高層會面，且大都會憑藉誠意十足的簡報讓史庫柏留下「深刻印象」，他預計將在這兩隊中「二選一」，反觀道奇目前處於局外人劣勢，留人前景相當不樂觀。今年夏天透過與底特律老虎的重磅交易披上道奇戰袍後，外界一度普遍認為財力雄厚的道奇將順理成章開出天價合約留住史庫柏。然而隨著休賽期風向急轉直下，帕森與奧爾尼雙雙指出，目前大聯盟圈內多數消息來源都預期，史庫柏的最終落腳處將縮小至紐約大都會與多倫多藍鳥二選一。帕森進一步披露，史庫柏陣營本周稍早分別與大都會、藍鳥進行了正式會談，其中大都會展現出的網羅決心與球隊藍圖讓史庫柏感到「印象深刻」（impressed），帕森甚至直言大都會目前已是這場談判中的最大熱門（favorites）。至於再度積極出手搶人的藍鳥，美媒則擔憂他們恐怕會重演過去追逐大谷翔平與塔克（Kyle Tucker）時的悲劇，再次在最後關頭功虧一簣；此外，聖地牙哥教士自休賽期開跑以來便被視為這場爭奪戰的潛在黑馬，至今仍未退出戰局。對於近年在自由市場無往不利的道奇而言，在留人爭奪戰中居於下風實屬罕見。儘管目前尚未能宣告道奇徹底出局，但隨著資方預計在12月1日正式啟動封館，外界普遍預期史庫柏將在未來兩周內正式拍板新合約，留給道奇扭轉局勢的時間正一分一秒流逝。美媒分析，一旦史庫柏最終選擇轉戰紐約皇后區或遠走加拿大，道奇棒球營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）勢必早已備妥B計畫。無論是透過交易市場尋找年輕強投新血，抑或在自由市場轉向網羅其他頂級先發投手，道奇管理層絕不會在沒有補齊先發輪值戰力的情況下進入封館期。