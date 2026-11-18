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針對消防員工作權益促進會日前提出「消防改革承諾書」，為第一線的消防弟兄爭取更完善的勞動條件，國民黨高雄市長候選人柯志恩也立即簽署、表達支持。柯志恩表示，消防員站在守護市民生命財產的第一線，市府有責任成為消防員最堅強的後盾。從補足人力、改善勤務制度到保障合理工時，消防改革不能再等，更不能只停留在口號。消防員工作權益促進會指出，現行不少消防分隊長期維持最低人力，平時勤業務已相當吃緊，一旦發生重大災害，更容易提高第一線消防人員的執勤風險。尤其近來高雄接連發生重大火警，包括11月8日鳥松火警造成2人死亡、11月9日岡山火警造成2人死亡、11月10日旗山火警再造成1人死亡，短短三天就發生三場死亡火警，也再次凸顯消防量能與第一線人員安全的重要性。對此，柯志恩提出明確消防改革方向，首先就是補足消防人力。柯志恩表示，高雄消防服務人口比為六都第一，平均每名消防員服務1637位市民，在現有人力尚未完全補足的情況下，未來將持續編列預算員額，並與內政部消防署積極協調，儘速擴編消防人力，讓第一線消防員不再長期處於人力吃緊的狀態。針對消防員增輪休、降低工時的改革，柯志恩也明確表達支持，但強調制度設計不能只看表面工時數字，更要真正改善消防員的休息品質。柯志恩指出，過去消防員每次值勤約18至22小時，中間僅有短暫用餐及休息時間；如今改採每日16小時勤務，看似縮短工時，實際上卻可能出現「上班8小時、休息8小時、再返回執勤8小時」的情況，若再加上通勤、勤務準備及臨時出勤，未必能真正達到休息效果，甚至可能造成部分時段人力不足。柯志恩認為，勤務制度改革應回到消防員實際工作需求，重新檢視排班與人力配置，不能只是換一種方式計算工時。此外，對於消防員兩年內未休完時數的補償加班費問題，柯志恩也支持合理處理，認為相關問題涉及府內整體制度，並非消防局單一局處可以解決，市府應協調出一致性的處理方式，依法合理保障消防員的勞動權益。柯志恩強調，消防員站在第一線守護市民，市府就有責任成為他們最堅強的後盾，消防員的安全不能被犧牲，消防改革更不能只停留在口號。柯志恩表示，高雄要成為宜居城市，除了建設與經濟發展，更重要的是讓每一位市民在遇到危難時，都能獲得即時且專業的救援。她也呼籲民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，應正面回應消防員工作權益促進會提出的改革訴求，清楚說明是否支持補足消防人力、檢討勤務制度及合理補償未休時數，因為選舉不是只有選票，更是對市政責任的承諾；願不願意為消防員挺身而出，正是檢驗一位市長候選人是否真正把市民安全放在心上的重要標準。另外，近日九合一選戰聚焦水庫設置光電板議題，國民黨高雄市長候選人柯志恩也表示，守護高雄的山林與水源「沒有任何妥協的空間」，明確表態反對在水庫設置水面型光電設施，並提出「高雄好水計畫」，主張上任後將全面檢討並逐步推動拆除既有設施，同時從水源、儲輸水到家戶端全面改善高雄水質。柯志恩指出，從過去的美濃大峽谷、燕巢垃圾山，到柏油山與廢柴山事件，高雄的土地與自然環境屢遭破壞，令她深感痛心。針對高雄阿公店水庫、鳳山水庫等既有水面光電設施，她主張上任後全面重新檢討，在市民對用水安全的疑慮尚未釐清前，應停止未來設置計畫，並逐步推動拆除既有設施，讓水源保護回歸最嚴謹的要求。除了守住水庫環境，柯志恩也高度關注高雄市民的日常飲水品質。柯志恩表示，改善水質是她四年前便已提出的核心政見，讓市民喝上一口好水更是城市最基本的責任。為此，她具體提出「高雄好水計畫」，主張成立「水質改善專案辦公室」，從水源保護、儲輸水改善、家戶淨水 三大面向著手，強化高屏溪流域污染管制、改善鳳山水庫水質、加速汰換老舊管線、升級淨水設備，並優先補助弱勢家庭安裝淨水器，長期朝全市家戶免費裝設淨水設備的目標邁進。