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高雄市議員林智鴻今（18）出席政見發表會，以「戒慎恐懼」表達面對選戰的心情，強調高雄正站在延續進步的關鍵路口，每一票都很重要。他表示，八年來始終把選民託付化為建設與服務，未來將與民進黨高雄市長候選人賴瑞隆共同打拚，懇請鄉親「堅定相挺、關鍵一席」，讓理性專業的問政力量繼續為鳳山努力。「我相信高雄，但依舊戒慎恐懼！」林智鴻表示，這場政見發表講的不只是「他的」主張，更是提出未來四年與賴瑞隆共同努力的方向。他指出，高雄累積的進步需要繼續守護，面對財劃法惡修後的高雄預算，以及城市發展後續挑戰，更需要能與市府合作、理性監督的議會。他願在鳳山努力催票，爭取成為延續建設的關鍵一席，讓高雄延續光榮「不必在我，但一定有我！」林智鴻細數，從鳳翔國中新校舍、新甲國小改建，到鳳山溪整治精進、特色公園與滯洪池建設，他始終秉持「從頭顧到好」。他強調，問政不比誰大聲、道具多，而是理性問政、持續追蹤，並獲高督盟連續四年問政優質肯定。未來將以「好經濟、好教育、好生活」為主軸，推進中崙產業園區、強化校園心理支持，並爭取高鐵鳳山站及敬老福利升級。林智鴻表示，團隊設有兩個服務處、四個聯絡處，累計逾萬件服務，林智鴻以2020年協助眼癌孩子范小弟在疫情期間赴日就醫為例，強調市民每件陳情背後都是一個家庭，甚至一條生命，必須認真以待，積極協助。他表示，建設與服務都要一步步完成，選舉也需要每一雙手、每一張選票，懇請市民堅定支持，讓他繼續守護鳳山。