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美股週三（18日）開盤後，各主要指數漲跌不一，輝達以上漲2％開出，帶動那斯達克指數上漲。輝達剛公布了一份強勁的財報，不過，投資人仍在權衡創辦人黃仁勳離開究竟會給輝達乃至整個AI產業多大的影響，輝達在盤中隨即又轉為下跌。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌547.97點或1.08％；標普500指數下跌32.98點或0.45％；那斯達克指數下跌55.077點或0.23％；費城半導體指數下跌115.23點或1.20％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌0.42％、輝達下跌1.30％、特斯拉上漲0.65％、SpaceX上漲0.50％。記憶體類股方面，美光下跌2.09％、Sandisk下跌4.28％，SK海力士ADR下跌1.01％。根據《CNBC》報導，輝達財報相當亮眼，公司營收年增103％，把下一財年的營收成長預期也從約70％上調到約75％。Deepwater Asset Management合夥人孟斯特（Gene Munster）表示，「輝達給出了財測指引，這件事意義重大。這是一個非常利多的訊號，光是憑這一點，我就預期股價將會走高」。新興雲端服務商（Neocloud）概念股開盤後也隨之上漲，Nebius Group上漲超過2％，Iren則上漲超過1％。然而輝達在盤中抹消漲幅轉為下跌的事實，也顯示投資人仍然難以走出黃仁勳風波帶來的震撼與不確定性。另一方面，華爾街正在等待預計將在稍晚公布的美國聯準會（Fed）公開市場委員會10月會議紀要，其中或許能夠找到更多關於未來利率決策的線索。美聯儲理事華勒（Christopher Waller）週三呼籲採取積極行動對抗通膨，他表示通膨的頑固程度超出了他的預期。華勒直言美聯儲可能必須採取一些能夠「給市場和民眾帶來一點震撼」的行動，像是升息2碼，如此才能逆轉通膨的趨勢。