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▲全聯盟目前有高達半數球隊對攻守兼備、且合約相當超值（4年1.12億美元）的墨菲三世感興趣。（圖／美聯社／達志影像）

▲儘管主力長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）因膝傷還需缺陣約一個月，但雷霆球團選擇按兵不動。（圖／美聯社／達志影像）

NBA 2026-27賽季開打滿一個月，隨著多支球隊戰績與預期出現落差，聯盟交易流言正式在11月升溫。根據美媒《Heavy》資深記者德文尼（Sean Deveney）最新披露，開季陷入動盪的紐奧良鵜鶘已成為全聯盟虎視眈眈的「大賣場」，儘管鵜鶘籃球營運總裁杜馬斯（Joe Dumars）對於拆散陣容仍顯得猶豫不決且開價極高，但面對墨瑞（Dejounte Murray）喊出「賣我」以及戰績持續探底的壓力，杜馬斯恐被迫認賠殺出；其中杜馬斯的老東家底特律活塞正手握4枚可交易的首輪選秀籤，積極在市場上物色能與康寧漢（Cade Cunningham）並肩作戰的第二得分點，鵜鶘側翼大將墨菲三世（Trey Murphy III）正是頭號鎖定目標。目前在紐奧良掌權的杜馬斯過去一向不願輕易送走陣中主力，常令其他球隊管理層感到挫折，然而隨著控衛墨瑞公開尋求交易、其他球員的經紀人也開始為離隊鋪路，鵜鶘的重建與止血已勢在必行。全聯盟目前有高達半數球隊對攻守兼備、且合約相當超值（4年1.12億美元）的墨菲三世感興趣。據悉，鵜鶘在2026年初曾比照貝恩（Desmond Bane）的交易案開出「4枚首輪籤」的驚人天價，如今雖已略微調降至「3枚首輪籤」左右，但由於墨菲三世開季狀態下滑（場均從21.5分跌至15.6分）且近期因膝蓋肌腱炎連續缺席5場比賽，杜馬斯並不急著在11月賤賣，而是選擇待價而沽。不過若鵜鶘戰績持續下探，他最終仍得傾聽各隊報價。此外，鵜鶘替補長人馬特科維奇（Karlo Matkovic）也在今夏吸引洛杉磯湖人與紐約尼克等隊關注，他在場均18.5分鐘內高效貢獻7.4分與3.9籃板，球探直言他具備外線、跑動與阻攻能力，是各支爭冠勁旅願意溢價搶購的完美替補中鋒。在杜倫（Jalen Duren）因腿筋傷勢預計休戰至下個月的情況下，活塞開季依舊打出東區強權氣勢，管理層也明確意識到，只要能替當家球星康寧漢找到一名長期合作的「1A級別」第二得分手，底特律便具備衝擊東區的實力。活塞目前手中握有多達4枚首輪選秀籤作為交易籌碼，除了鎖定老熟人杜馬斯旗下的墨菲三世外，包括鳳凰城太陽後衛格林（Jalen Green）、小波特（Michael Porter Jr.）以及過去曾追逐過的馬卡南（Lauri Markkanen）皆在雷達範圍內。不過受限於陣容深度不足，活塞若要配平這類高薪合約，恐得犧牲現有輪換戰力。若活塞選擇保留大部分選秀資產，市場上也還有希羅（Tyler Herro）或巴瑞特（RJ Barrett）等各有優缺點的短期選項，但活塞高層更傾向網羅能與康寧漢搭檔多年的長期二當家。其他球隊動態方面，太陽雖尚未正式啟動交易格林的程序，但這位本季年薪3620萬美元（下季3600萬美元球員選項）的後衛開季表現嚴重失常，場均僅得11.9分、投籃命中率42%、三分命中率更暴跌至27.7%，在太陽急需補強控球後衛與籃板戰力的情況下，格林未來幾週勢必成為交易流言常客。西區勁旅奧克拉荷馬雷霆則決定按兵不動，據名記史坦（Marc Stein）報導，儘管主力長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）因膝傷還需缺陣約一個月，但雷霆球團對哈爾滕施泰因（Isaiah Hartenstein）、威廉斯（Jaylin Williams）與菜鳥中鋒馬拉（Aday Mara）組成的禁區輪換充滿信心，短期內不會透過交易補強內線。