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▲連安捷（左）是位擁有濃眉、大眼睛、高挺鼻樑和高䠷身形的小帥哥。（圖／蔡依珊IG@pattytsai13）

知名即食品牌創意總監、名媛蔡依珊和國民黨前副主席連勝文結縭20年，育有兩名兒子，其中小兒子連安捷（Angelo）不像哥哥連定捷（Romano）曾經以正臉清晰亮相，日前蔡依珊罕見公開么子沒有馬賽克的自拍近照，16歲的連安捷五官立體深邃、濃眉大眼，相當清秀帥氣，引發外界關注。蔡依珊雖然過去分享不少與兩名兒子互動的日常，但大多沒有秀出孩子清楚的正面或是以墨鏡圖案遮住眼睛，日前她難得在IG轉發小兒子連安捷的貼文，照片中，可見連安捷穿著水藍色長袖上衣，一手拿著手機對著電梯的鏡子自拍，一手插在深色長褲的口袋，模樣率性。觀察連安捷的長相，是位擁有濃眉、大眼睛、高挺鼻樑和高䠷身形的小帥哥，在他後方的蔡依珊則露出一抹甜美微笑，連安捷在配文幽默寫下「Me and ma boy」，意即「我和我的好哥們」，並標記媽媽蔡依珊的帳號，看得出來母子私下的逗趣互動。蔡依珊經常不吝公開家庭生活，6月分享和連勝文及兩名兒子飯後同框跳舞的短片，讓夫妻不和等諸多謠言不攻自破，片中只見她和連勝文、長子連定捷、小兒子連安捷站一排背對鏡頭，背景音樂一下，連定捷率先轉身熱舞，接著依序是連安捷、連勝文和蔡依珊，4人跳著不太流暢的舞步，連勝文還不停比出嘻哈手勢，讓人莞爾。有趣的是蔡依珊在配文寫下：「飯後娛樂，想搶C位！你哪位？」透露是一家四口吃完飯後的即興演出，還揶揄了一開始想站在中間位的老公，讓外界見識到一家子極其親密的感情。