今彩539第115000279期今（18）日開獎，台彩晚間 22 時公布派彩結果，本期今彩539的頭獎開出2注，800萬元獎落花蓮縣、屏東縣，貳獎部分則開出146注，每注中獎獎金2萬元。
🟡11月18日今彩539頭獎開出彩券行
花蓮縣吉安鄉北昌村自立路110號1樓 幸福投注站
屏東縣東港鎮新勝里新勝街216號 加倍旺投注站
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
🟡11月18日今彩539、3星彩、4星彩開獎號碼
今彩539：20、22、27、35、39。
39樂合彩：20、22、27、35、39。
3星彩：687。
4星彩：2844。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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