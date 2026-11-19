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麥當勞：大薯、薯餅買一送一！歡樂送滿額贈雞塊11大優惠券

▲最新「麥當勞買一送一」11大優惠券。（圖／翻攝自麥當勞APP）

肯德基：原味蛋撻買6送6！7塊炸雞桶299元 感恩節優惠

原味蛋撻買6送6！

炸雞桶299元！

▲肯德基最受歡迎的蛋撻竟然「買6送6」。（圖／記者蕭涵云攝）

迎接感恩節，本周最新速食優惠大放送！麥當勞表示，歡慶APP上線3週年，全新一波中薯、薯餅、OREO冰炫風都買一送一，還有滿額贈麥克雞塊歡樂送優惠11張一次整理；肯德基表示，年末「感雞有你 蛋撻加倍」活動，開吃「原味蛋撻買6送6」、7塊炸雞桶299元快掌握。台灣麥當勞即日起再度刷新「買一送一」11大APP優惠券：◾️單點「中薯買一送一」◾️單點「薯餅買一送一」◾️單點「OREO冰炫風買一送一」◾️單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」◾️單點金薯松露安格斯牛肉黑堡「免費送小薯」◾️單點松露安格斯牛肉黑堡「免費送小薯」◾️買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」◾️買早餐套餐「免費送薯餅」◾️手機點餐限定！單筆滿250元「免費送大薯」◾️歡樂送限定！單筆滿300元「免費送6塊麥克雞塊」天天送◾️買煙燻／肯瓊勁脆雞腿堡套餐「現折15元」肯德基推出年末寵粉回饋，11月17日至11月30日，限時14天「感雞有你 蛋撻加倍」優惠活動：◾️◾️（原價497元）◾️（原價513元）肯德基更加碼外送好康，活動期間只要外送單筆消費滿800元，輸入優惠碼「800FREE」，即免費贈送「原味蛋撻禮盒」一盒。