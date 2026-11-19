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隨著當家一哥柯瑞（Stephen Curry）因傷高掛免戰牌，金州勇士近期戰績彷彿提前讓灣區球迷體會到「後柯瑞時代」的殘酷現實。日前現年38歲的柯瑞受訪時罕見鬆口，坦言今年9月簽下的續約合約「極可能就是生涯最後一份合約」。對此，前NBA冠軍中鋒、現任《ESPN》知名球評柏金斯（Kendrick Perkins）在節目上解讀了柯瑞的弦外之音，直言這番退休暗示其實是在對勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）施壓。柯瑞在今年9月與勇士簽下一紙2年1.16億美元的延長合約。他日前接受《ESPN》記者史雷特（Anthony Slater）專訪時坦承，自己已經能看見生涯終點的到來：「我認為這很有可能是我簽下的最後幾份合約之一，甚至就是最後一份，我不怕說出來。也許到時候我會給自己驚喜想繼續打下去，但我渴望贏球，無論這意味著什麼，你都必須根據眼前的處境做出決定。」這番看似告別的預告，在柏金斯眼裡認為柯瑞表面上沒有公開逼宮或要求交易，實則是在向制服組施壓：「這就是所謂不透過強硬措辭、卻直接向管理層施壓的高明手段，他就是在向鄧利維施壓。」柏金斯替柯瑞翻譯了背後的潛台詞：「他其實是在告訴高層：『聽著，你們最多只剩3年擁有我的時間了。只要我站上球場，我依然會繳出年度最佳陣容等級的數據，但我需要你們把握每一個機會積極補強，替我找來足夠的幫手，讓我在這最後幾年裡真正有機會去衝擊總冠軍。』」柯瑞的擔憂與勇士現況不謀而合。自從他在11月11日對戰休士頓火箭的比賽中遭遇右腹斜肌拉傷缺陣以來，勇士在過去3場比賽進攻端徹底當機，接連在面對火箭、聖安東尼奧馬刺以及紐奧良鵜鶘時吞下3場慘烈的敗仗。在柯瑞缺陣期間，勇士被迫將絕大部分的進攻重擔交給24歲的超級新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）。他表現雖然已經相當爭氣，前役對陣鵜鶘狂轟全場最高的28分、8籃板、3助攻，生涯前14場比賽場均也能繳出20.8分、7.4籃板、3.4助攻的亮眼成績，但僅靠一名新秀顯然無法填補聯盟頭號巨星留下的巨大黑洞。目前勇士在缺乏柯瑞的情況下戰績急速下滑，不僅讓球隊爭冠前景蒙上陰影，也可能削弱管理層在交易市場上的談判籌碼。面對柯瑞親自釋出的「退休倒數計時」，勇士高層若不能在交易截止日前果斷出手補強，恐怕將親手浪費傳奇最後的巔峰歲月。