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芝加哥小熊日籍外野手鈴木誠也（Seiya Suzuki）正式投入自由市場。大聯盟合格報價回覆期限截止，鈴木拒絕小熊提出的1年2315萬美元（約新台幣7.3億元）合約，盼在生涯首度成為自由球員後爭取複數年長約；美媒預估，他的身價最高可能來到4年1.5億美元（約新台幣47.2億元），教士、藍鳥、水手及洋基都被點名有意網羅。鈴木誠也在2022年以5年8500萬美元加盟小熊，本季結束後履行完原合約。小熊在他成為自由球員後提出合格報價（Qualifying Offer，QO），金額為1年2315萬美元，但鈴木選擇拒絕，正式測試自由市場行情。拒絕合格報價不代表鈴木確定離開芝加哥，雙方仍可繼續協商新約；不過，若鈴木最終轉投其他球隊，小熊將可獲得選秀權補償，簽下他的球隊則須依球團薪資及豪華稅狀況，付出選秀權與國際自由球員簽約額度等代價。現年32歲的鈴木，本季出賽143場，繳出打擊率2成70、26支全壘打、86分打點及OPS 0.841的成績，另選到生涯新高的81次保送。除了延續中軸打者火力，他在右外野的防守也大幅改善，繳出高於平均5個出局數（Outs Above Average）及正7的守備得分價值。鈴木效力小熊5個賽季，累計675場敲出113轟、382分打點，打擊三圍為.269／.351／.472，已證明自己能長期適應大聯盟投手。由於今年自由市場缺乏頂級右打外野手，鈴木與阿羅薩雷納（Randy Arozarena）被視為同一級距的重要標的。美媒對鈴木新約的預估不一，年均薪可能落在2000萬至2500萬美元之間，經紀人沃爾夫（Joel Wolfe）則預期合約年限可達4至5年，總值約1.2億至1.5億美元；若行情走到上緣，將是4年1.5億美元、平均年薪3750萬美元的重量級合約。教士、藍鳥、水手與洋基都被列為潛在下家。藍鳥希望補進具長打能力的外野手，也積極拓展日本市場，鈴木與陣中日本強打岡本和真又有國家隊交情；教士則能提供鈴木熟悉的國聯環境，水手與洋基同樣有補強右打火力的需求。今年共有8名自由球員收到合格報價，除了鈴木之外，阿羅薩雷納、羅傑斯（Trevor Rogers）、羅爾（Brandon Lowe）及莫雷洪（Adrian Morejon）也選擇拒絕；包爾斯（Jake Bauers）則已與紅襪簽下4年5800萬美元合約，因此同樣未接受原球隊報價。選擇接受合格報價的只有洋基終結者貝德納（David Bednar）與雙城捕手傑佛斯（Ryan Jeffers），兩人都將以1年2315萬美元留在原隊。貝德納本季繳出2.47防禦率及35次救援成功，傑佛斯則是自由市場上相對稀缺的攻擊型捕手。