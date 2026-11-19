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洛杉磯道奇休賽季可能調整外野陣容，與大谷翔平並肩作戰3季的強打赫南德茲（Teoscar Hernández），被美媒列為交易候選。《Bleacher Report》提出由堪薩斯市皇家接手的構想，《Sports Illustrated》分析，赫南德茲的右打火力正好能補上皇家外野缺口。皇家本季僅拿下69勝93敗，總得分690分、排名大聯盟第22；其中左外野與中外野合計OPS更是全聯盟倒數第3，難以為小惠特（Bobby Witt Jr.）、卡格里安諾（Jac Caglianone）與詹森（Carter Jensen）等年輕主力提供支援。赫南德茲本季出賽125場，繳出打擊率2成67、16轟、64分打點，整體OPS為.759；雖然全壘打數由2024年的33支、2025年的25支持續下滑，但面對左投仍有打擊率.303、上壘率.392、長打率.515及OPS .907的優異成績，正是皇家欠缺的右打攻擊武器。道奇考慮交易赫南德茲，除了他的火力呈現下滑，也與21歲頂級新秀德保拉（Josue De Paula）崛起有關。德保拉本季從2A直升大聯盟，9月11場比賽繳出3成23打擊率，還進入季後賽名單，被視為2027年左外野先發人選。道奇目前外野已有赫南德茲、佩吉（Andy Pages）與塔克（Kyle Tucker），若希望讓德保拉獲得固定出賽，勢必要有人讓位。MLB官網也將交易赫南德茲、為德保拉清出左外野位置，列為道奇休賽季的重要問題之一。赫南德茲2025年與道奇簽下3年6600萬美元合約，2027年保障薪資約1734萬美元（約新台幣5.5億元），另有2028年1500萬美元球隊選擇權，以及650萬美元買斷金。若皇家接手，至少要承擔約2384萬美元的剩餘保障金額，道奇可能必須分攤部分薪資才能促成交易。守備同樣是隱憂。赫南德茲本季在左外野繳出負6防守分數與負6個高於平均出局數，皇家若將他視為固定外野手，防守範圍可能成為代價；但若主要看重他對左投的破壞力，仍能以指定打擊或左右投對位方式發揮價值。