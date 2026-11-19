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▲郭睿後援4局送出5次三振，拿下冠軍戰勝投並獲選大會MVP。（圖／陳重光文教基金會提供）

▲福林本屆7戰全勝、合計攻下82分，其中5場得分突破雙位數。（圖／陳重光文教基金會提供）

2026年第18屆重光盃全國少棒錦標賽18日落幕，台北市福林國小冠軍戰投打俱佳，以7：2擊敗桃園市中平國小，繼2021年後再次奪冠，並以7戰全勝、累計攻下82分的強勢表現登頂。新北市大豐國小則以8：1擊退台東縣卑南國小，拿下隊史最佳季軍。冠軍賽由福林迎戰中平，福林首局迅速展開攻勢，李杰霖敲出穿越三、游防線的安打，送回全場第1分；林峯禾隨後擊出中外野安打，並利用對手失誤擴大攻勢，單局攻下3分。第2局廖韋勛再以帶有打點的二壘安打追加保險分，最終以5分差距奪冠。福林先發投手李杰霖主投2局，僅被敲1支安打、無失分，送出3次三振；郭睿接替完成後續4局，被敲4安、失2分並飆出5次三振，不僅拿下勝投，賽後也獲選大會最有價值球員。福林總教練章子健表示，第3局提前換下李杰霖，是基於守備配置與選手保護規定。李杰霖的主力位置其實是捕手，教練團為了讓他回到本壘後方蹲捕，賽前便安排由郭睿接手投球。相較於2021年首度奪冠時的激動，章子健坦言，本屆陣容球齡較長，不少球員從低年級就開始接受訓練，整體穩定性更勝以往，因此賽前便以闖進決賽為基本要求，最終球員也成功完成目標。福林本屆7戰合計攻下82分，其中5場得分超過10分，強大火力是全勝封王的最大關鍵。冠軍賽擔任第2棒的廖韋勛單場敲出3支安打，扮演串聯攻勢的重要角色。廖韋勛透露，前一場面對卑南時打擊表現不佳，決賽特別提醒自己把球打得平一些，果然收到效果。他小時候因體弱開始運動，從足球轉戰社區棒球，初期經常追打壞球，靠著母親鼓勵才逐漸建立信心，如今也成為冠軍戰的重要功臣。季軍戰方面，大豐靠林政澔完投5局僅失1分，加上打線全面發揮，以8：1擊敗卑南，拿下隊史最佳第3名。本屆陷入低潮的大豐外野手成義，也在最後一個打席跑出帶有1分打點的內野安打，讓場邊觀戰的母親興奮跳起。成義透露，畢業後可能不會繼續打球，希望珍惜剩餘賽事；談到曾任新聞主播、後轉任機師的父親成豪，他還笑說：「播得還可以啦！」本屆打擊獎前3名依序為中平彭宥騫、福林紀耘傑及大豐林航宇；中平邱雍捷以16分打點獲打點獎，台南立人陳炤廷奪全壘打獎，中平劉宇勳獲投手獎。郭睿獲選MVP，福林林志軒則拿下教練獎。