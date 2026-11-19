我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人在2026-27賽季開局勢如破竹，以13勝2敗的傲人戰績高居西區龍頭。這波亮眼的開季表現卻被《ESPN》資深記者謝爾本（Ramona Shelburne）公開質疑「含金量」，他直言紫金大軍享有全聯盟最輕鬆的賽程紅利：「當你打著全聯盟最容易的賽程時，要找到贏球節奏當然很簡單。」同時他也指出，11月28日與聖安東尼奧馬刺的西區龍頭大戰才會是真正的考驗。謝爾本在節目上毫不留情地指出，湖人開季至今打的是最輕鬆的賽程之一：「當你打著全聯盟最容易的賽程時，要找到贏球節奏當然很簡單。」他進一步分析，湖人接下來幾場比賽依然很好打，包含猶他爵士、一場對陣沙加緬度國王以及夏洛特黃蜂，「如果他們維持現狀，在感恩節隔天作客聖安東尼奧對決馬刺之前，戰績很可能會來到驚人的16勝2敗。但那場與馬刺的對決才是真正的試金石，因為到目前為止，他們贏下的大多是弱隊。」湖人本季對陣勝率5成以上球隊其實握有5勝2敗的成績單，其中更包含在唐西奇因傷缺陣下客場擊敗底特律活塞的代表作，以及與金州勇士、波特蘭拓荒者各拿1勝1敗，其餘勝場則來自亞特蘭大老鷹與邁阿密熱火等東區隊伍。但不可否認的是，湖人開季至今確實尚未與馬刺、休士頓火箭、奧克拉荷馬雷霆等西區爭冠強權正面交鋒。除了賽程強度備受質疑，謝爾本更對總教練瑞迪克（JJ Redick）與唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）之外的陣容深度打上大問號。目前湖人輪換陣容中的凱斯勒（Walker Kessler）、塞布爾（Matisse Thybulle）與威廉斯（Ziaire Williams）等功能型球員，上場主要任務集中在防守端，進攻則高度仰賴空檔定點投射，導致球隊在場上幾乎全靠唐西奇一人發動攻勢。謝爾本更揭露了一項讓湖人球迷捏把冷汗的進階數據，他指出湖人在第四節的淨效率值（Net Rating）竟高居全聯盟倒數之列。謝爾本直言：「這意味著湖人常常在前三節建立領先優勢，卻在第四節唐西奇下場休息時迅速把分數花光、甚至搞砸領先，最後逼得唐西奇必須重新回到場上接管比賽。面對弱隊你或許能靠這招蒙混過關，但碰上馬刺、火箭這類真正的強隊，這種打法絕對行不通。」