輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳離開執行長等職位後，公司內部接班、領導權問題持續受到關注，代理執行長克雷斯（Colette Kress）當地時間18日首度主持黃仁勳離職後的全體員工大會，開場便向員工喊話「讓我們繼續向前走」（Let's move forward），試圖穩定內部情緒。不過，儘管董事會已明確表態無意讓黃仁勳復任，部分員工仍希望他回歸，甚至傳出公司內部對董事會處理方式，存在不同意見。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，這場約一小時的員工大會，除了代理執行長克雷斯以外，新任董事長瓊斯（Harvey Jones）、負責超大規模運算及高效能運算業務的巴克（Ian Buck）以及多名高階主管均有出席，還包括共同創辦人之一的馬拉喬斯基（Chris Malachowsky）。
克雷斯在會議中，除了回顧前一天公布的第三季財報，形容公司表現出色，也宣布將提前年度員工考核時程，原本安排在每年3月進行的考核，將提前至12月，員工通常會在年度考核後，獲得調薪以及更多股票獎勵。
外界認為，在創辦人離開、接班人選尚未確定之際，薪酬與股票激勵也成為公司穩定軍心的重要議題。不過，這場員工大會真正受到關注的焦點，仍是黃仁勳是否有機會重返輝達。
《CNBC》引述一名與會者說法，現場普遍有員工希望黃仁勳回歸的聲音，近幾天也有員工在社群平台X上，公開呼籲黃仁勳重新擔任執行長，甚至傳出有資深員工致信董事會，警告若公司不考慮讓黃仁勳復任，可能流失「不可取代的人才」。
黃仁勳日前也曾表態，如果董事會認為符合公司利益，他願意重新擔任執行長。然而，董事長瓊斯在17日的財報電話會議中明確表示，董事會一致接受黃仁勳的辭職，無意讓他回鍋。
《CNBC》提到，有匿名員工懷疑，既然相關調查仍在進行，為何董事會現階段就如此強硬；不過，也有人持不同意見，認為管理層此次的說明，讓員工更清楚了解公司領導團隊的安排。
此外，也有員工透露，過去輝達在員工大會時，黃仁勳常會回答員工事先提交的問題，但這次高階主管並未回應提問，主要由克雷斯回顧財報，董事長則說明下一任執行長的尋找工作
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克雷斯在會議中，除了回顧前一天公布的第三季財報，形容公司表現出色，也宣布將提前年度員工考核時程，原本安排在每年3月進行的考核，將提前至12月，員工通常會在年度考核後，獲得調薪以及更多股票獎勵。
外界認為，在創辦人離開、接班人選尚未確定之際，薪酬與股票激勵也成為公司穩定軍心的重要議題。不過，這場員工大會真正受到關注的焦點，仍是黃仁勳是否有機會重返輝達。
《CNBC》引述一名與會者說法，現場普遍有員工希望黃仁勳回歸的聲音，近幾天也有員工在社群平台X上，公開呼籲黃仁勳重新擔任執行長，甚至傳出有資深員工致信董事會，警告若公司不考慮讓黃仁勳復任，可能流失「不可取代的人才」。
黃仁勳日前也曾表態，如果董事會認為符合公司利益，他願意重新擔任執行長。然而，董事長瓊斯在17日的財報電話會議中明確表示，董事會一致接受黃仁勳的辭職，無意讓他回鍋。
《CNBC》提到，有匿名員工懷疑，既然相關調查仍在進行，為何董事會現階段就如此強硬；不過，也有人持不同意見，認為管理層此次的說明，讓員工更清楚了解公司領導團隊的安排。
此外，也有員工透露，過去輝達在員工大會時，黃仁勳常會回答員工事先提交的問題，但這次高階主管並未回應提問，主要由克雷斯回顧財報，董事長則說明下一任執行長的尋找工作
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