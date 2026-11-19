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人工智慧（AI）產業再迎重量級IPO！Claude開發商「Anthropic」首次公開募股（IPO）在即，預計美國時間19日在那斯達克（Nasdaq）正式掛牌交易，股票代號為ANT。知情人士透露，IPO價格定為每股83美元，高於原訂每股70至78美元的價格區間，路演期間，投資人認購需求更達到發售股數的數倍，顯示市場對AI產業的投資熱度依舊強勁。綜合《路透社》等外媒報導，Anthropic此次IPO，是今年第2宗以AI為核心的大型上市案，也是大型前沿AI模型開發商，首次進入公開股票市場。繼6月SpaceX完成大型IPO後，Anthropic也趕在AI產業持續擴張之際，進軍資本市場，其主要競爭對手OpenAI，最快可能明年也會尋求上市。Anthropic此次IPO獲得投資人高度關注，路演期間，認購需求達到發售股數的數倍，傳公司最終將每股價格訂在83美元，超出原訂價格區間上限，原先規劃發行8.25億股，規模應該也會進一步增加。投資人積極追捧Anthropic，主要看好Claude模型的商業化成長，尤其是旗下程式開發工具「Claude Code」，頗受軟體開發者青睞，帶動企業客戶需求快速增加。根據Anthropic提交的IPO文件，截至10月31日，公司年化營收已達810億美元，較9月底增加100億美元；第三季營收則達169.6億美元，年增47%。企業客戶規模也快速擴大，截至9月30日，過去12個月年營收至少10萬美元的客戶達1萬1900家，遠高於去年底的1500多家，顯示Claude在市場的滲透率持續提升。不過，高速成長背後，也伴隨龐大的運算成本。Anthropic今年上半年在運算能力、基礎設施方面，投入近90億美元，是去年同期的快4倍，第三季又增加約50億美元運算成本。從獲利表現來看，Anthropic第三季營收達169.6億美元，年增47%，但本業獲利卻出現反轉，第三季營業虧損5.67億美元，相較第二季還有9.74億美元營業利益，已由盈轉虧。另一方面，第三季淨損為233億美元，低於第二季的663億美元，不過這項數字包含與可轉換公司債相關的非營業項目，不能單純視為本業獲利能力改善。更值得注意的是，Anthropic已承諾向亞馬遜（Amazon）、Alphabet旗下Google等基礎設施合作夥伴，投入近9000億美元的運算相關支出。公司也在IPO文件中示警，部分運算供應商及基礎設施合作夥伴，仰賴第三方融資與信用支持，若相關融資管道受阻或成本提高，可能導致已簽訂的運算容量延遲、重新定價、縮減，甚至無法交付。隨著AI產業競爭升溫，市場除了關注模型能力與企業客戶成長，也越發重視成本。Anthropic此次以高於預期的價格完成IPO，反映投資人對AI商業化前景仍抱持高度期待，但未來能否在快速擴張時，仍做到控制支出、改善獲利能力，將成為市場檢視的焦點。原文連結：