隨著東北季風南下，今（19）日各地降溫，根據氣象專家吳德榮表示，今日白天北台灣、東部會降下局部雨，入夜後水氣往南移，屆時南部山區、花東將有短暫局部雨。明（20）日轉乾，但清晨最低溫可降至11度，周六（21）則因輻射冷卻將更低溫，有機會觸及「大陸冷氣團」定義。吳德榮提醒，下周二至下周四（24日至26日）將有另一波鋒面與東北季風，提醒民眾注意天氣變化。
今冷空氣強襲！北台灣、東部變天：入夜南部轉濕
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，受到東北季風南下影響，今日白天北部、東半部有局部雨，晚起水氣往南移，北臺雨停，花東及南部山區偶有局部短暫雨的機率。今日各地區氣溫如下，北部12至19度、中部14至25度、南部16至28度、東部13至25度。
針對明天與周末天氣，吳德榮分析，明（20）日平地轉乾、天氣好轉，高山偶有零星飄雨的機率。今至明日白天、明顯轉涼，早晚偏冷，要添加衣物。明晨平地的最低氣溫，約可降至11度左右，臺北測站約降至15度。
周六更低溫「挑戰首波冷氣團」！下周還有一波鋒面+東北季風
不過周六（21日）清晨因「輻射冷卻」加成，氣溫將會降得更低，但至於是否因此而觸及「大陸冷氣團」定義（臺北測站≦14度）？則在模擬的不確定範圍，需再觀察。
周六白天起至下周一（23日）、東北季風逐日減弱，連三天各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升，清晨仍有「輻射冷卻」帶來低溫。下週二（24日）至週四（26日）另一鋒面及東北季風影響，轉雨降溫，其強度模式調整中，再觀察。
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，受到東北季風南下影響，今日白天北部、東半部有局部雨，晚起水氣往南移，北臺雨停，花東及南部山區偶有局部短暫雨的機率。今日各地區氣溫如下，北部12至19度、中部14至25度、南部16至28度、東部13至25度。
周六更低溫「挑戰首波冷氣團」！下周還有一波鋒面+東北季風
不過周六（21日）清晨因「輻射冷卻」加成，氣溫將會降得更低，但至於是否因此而觸及「大陸冷氣團」定義（臺北測站≦14度）？則在模擬的不確定範圍，需再觀察。
周六白天起至下周一（23日）、東北季風逐日減弱，連三天各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升，清晨仍有「輻射冷卻」帶來低溫。下週二（24日）至週四（26日）另一鋒面及東北季風影響，轉雨降溫，其強度模式調整中，再觀察。