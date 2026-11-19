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▲劉致妤（右）透露因為自己算是爸爸劉尚謙（左）的非婚生子女，所以戶籍謄本顯示的是被領養。（圖／翻攝自劉致妤 Shadow Liu FB）

昔日童星劉致妤出身演藝世家，父親是資深演員劉尚謙，哥哥則是八點檔男星劉至翰。而淡出演藝圈多年的她，日前宣布以無黨籍身分參選議員，近期她的爸爸與哥哥也跟她一起掃街拜票，近日劉致妤還跟爸爸劉尚謙一起登上節目《命運好好玩》，竟透露自己高中時才得知是爸爸養女，劉尚謙也透露真實原因，表示因為女兒是跟前妻離婚後生下的非婚生子女，所以要辦領養手續。劉尚謙與劉致妤父女倆近日登上《命運好好玩》，被問到劉致妤在戶籍上的資料其實是被收養這件事，劉致妤也坦承自己是養女，「我到高中的時候，去申請那個戶籍謄本，學校要用戶籍謄本，拿到的時候就（發現）為什麼我是養女。」透露上面寫著自己是被收養，讓她聯想到小時候開始就被哥哥開玩笑說是從垃圾桶撿回來，就忍不住相信自己真的不是爸爸親生，但又因為自己長相跟家人很像，所以半信半疑。劉致妤因此回去問爸爸自己身分，才得知自己其實是算非婚生子女，「所以爸爸要帶我回來的話，就是要去做一個收養的手續。」劉尚謙也親自解釋，表示自己跟前妻離婚後，過年獨自回花蓮老家才坦承離婚事實，但因為岳母很疼自己，便不希望兩人離婚，劉尚謙爸爸也建議他們再一起住一段時間、生個孩子，之後前妻順利懷孕，不過兩人還是不想在一起便分開，原本女兒是給前妻養，不料到女兒6個月後，前妻表示不想帶了，劉尚謙便將女兒接回家，「接回來就要去辦領養。」劉致妤被問到是否有怪過媽媽，她則坦承沒有，自己對那段記憶也是0，劉致妤也表示：「上一輩的感情、他們自己的人生，我覺得我們沒有理由、也沒有資格去說一些什麼事情，而且我又很愛我的爺爺奶奶，阿嬤也很愛我，那我的父母其實對我的關懷，也都是很愛我，我覺得沒有什麼好去有任何一個的負面想法。」成熟態度讓現場眾人大讚。