輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳離開執行長職位後，接班人選持續受到市場關注，如今傳出最新進展。根據《彭博》（Bloomberg）19日報導，輝達董事會聘請的獵才顧問公司海德思哲（Heidrick & Struggles），已接觸英國晶片設計大廠安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas），探詢他接任輝達執行長的可能性。
報導引述知情人士透露，海德思哲已開始接觸可能接替黃仁勳的企業高管，除了哈斯，也正在了解其他潛在人選。不過，目前尚未傳出哈斯已同意接受邀請，輝達也還沒有做出最終決定。
上週才傳入列！哈斯再成輝達接班熱門人選
事實上，哈斯上週就曾被點名為輝達可能的接班人選。《金融時報》（Financial Times）當時報導稱，輝達董事會已接觸哈斯，但董事會隨後澄清，尚未正式接洽任何候選人，認為討論個別人選還太早了。
如今，《彭博》再度披露獵才公司已接觸哈斯，相較於上週，這次消息進一步指出，董事會委託的獵才公司已主動與他接觸，顯示輝達尋找新任執行長的工作，似乎已有具體進展。
輝達董事會董事長瓊斯（Harvey Jones），當地時間18日在全體員工大會上，也再次重申，黃仁勳不會回歸。
曾任輝達高層！哈斯具半導體產業領導經驗
哈斯目前擔任Arm執行長，2022年接掌公司，並帶領Arm於2023年在那斯達克上市。在此之前，他曾於2006年至2013年任職輝達，具有半導體產業及輝達內部管理經驗。
除了哈斯，其他外部人選也受到關注。市場報導亦曾點名美國半導體大廠邁威爾科技（Marvell）的執行長墨菲（Matt Murphy），顯示輝達的接班人搜尋，並不限於單一人選，董事會也可能同時評估不同企業背景的管理人才。
黃仁勳離開後，輝達面臨的，不只是高層人事更替，也包括如何維持原有技術策略、企業文化及市場信心。隨著獵才公司開始接觸潛在人選，輝達接班布局逐漸明朗，但最終由誰接掌這家AI晶片龍頭，仍有待董事會進一步決定。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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上週才傳入列！哈斯再成輝達接班熱門人選
事實上，哈斯上週就曾被點名為輝達可能的接班人選。《金融時報》（Financial Times）當時報導稱，輝達董事會已接觸哈斯，但董事會隨後澄清，尚未正式接洽任何候選人，認為討論個別人選還太早了。
如今，《彭博》再度披露獵才公司已接觸哈斯，相較於上週，這次消息進一步指出，董事會委託的獵才公司已主動與他接觸，顯示輝達尋找新任執行長的工作，似乎已有具體進展。
輝達董事會董事長瓊斯（Harvey Jones），當地時間18日在全體員工大會上，也再次重申，黃仁勳不會回歸。
曾任輝達高層！哈斯具半導體產業領導經驗
哈斯目前擔任Arm執行長，2022年接掌公司，並帶領Arm於2023年在那斯達克上市。在此之前，他曾於2006年至2013年任職輝達，具有半導體產業及輝達內部管理經驗。
除了哈斯，其他外部人選也受到關注。市場報導亦曾點名美國半導體大廠邁威爾科技（Marvell）的執行長墨菲（Matt Murphy），顯示輝達的接班人搜尋，並不限於單一人選，董事會也可能同時評估不同企業背景的管理人才。
黃仁勳離開後，輝達面臨的，不只是高層人事更替，也包括如何維持原有技術策略、企業文化及市場信心。隨著獵才公司開始接觸潛在人選，輝達接班布局逐漸明朗，但最終由誰接掌這家AI晶片龍頭，仍有待董事會進一步決定。
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