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▲劉德華一直都是演藝圈的寵粉代表，即便遇到有人躲在他床底下也沒生氣。（圖／翻攝自微博@大龍Dallon）

▲劉德華與老婆朱麗蒨（左）育有一女劉向蕙（右）。（圖／翻攝自微博＠頂流顏究社）

65歲天王劉德華近日接受香港廣播節目《梨事會X 我芝訂》專訪，證實曾有男粉絲躲在他飯店床底下的往事，劉德華表示自己當時沒有很害怕，還先請對方吃了點東西才讓他離開，但沒有與他暢談1小時這麼誇張。另外，劉德華也罕見談到家庭生活，笑說女兒劉向蕙已經14歲，他在家要教女兒數學，發現自己也算不出來，無奈感嘆：「他們現在學的數學跟我們那時候學的完全不一樣」。外界多年來盛傳曾有狂熱粉絲潛入劉德華下榻的飯店房間並躲在床底，甚至傳出兩人促膝長談1小時。劉德華今日在《梨事會》節目上親自揭開謎底，坦言事件確實發生過，但過程並沒外傳那麼戲劇性。他回憶，當時剛拍完戲返回飯店房間按摩，師傅卻突然驚恐表示床底似乎有動靜，他立刻下床查看，果真發現一名陌生男子躺在床底下。面對突如其來的狀況，劉德華並未動怒或報警，而是冷靜且客氣地請對方出來。經了解後才得知，該名男子是離鄉背井到外地打拚的青年，因打聽到他的下榻房間，抱著一絲希望想請天王幫忙介紹工作才出此下策。劉德華澄清，雙方並沒有聊天長達1小時，但他看見對方餓了一整天，確實拿了東西給他吃，讓他吃飽再離開。除了床底事件，劉德華也證實了另一段寵粉佳話。早年一名來自內蒙古呼和浩特的貧困歌迷，曾在網路上感嘆自己家境清寒買不起機票，只好許願「希望下輩子你還叫劉德華」，盼來世存夠錢再當他的粉絲，入場支持演唱會。劉德華得知此事後大受感動，毅然將2007年巡迴演唱會首站改至呼和浩特；即便當時氣溫低至零下幾度，他在台上冷到邊唱邊流鼻水，仍堅持圓滿完成演出。而當劉德華卸下舞台光環，在家中同樣面臨跟全天下父母相同的育兒難題。劉德華談起家庭生活，他透露，自己會陪14歲愛女劉向蕙寫功課，每當這時候他就會變成「劉煩惱」，最讓他束手無策的科目就是數學。劉德華無奈直言，現在小孩學習的內容跟他過去上的差異太大：「他們現在學的數學跟我們那時候學的完全不一樣，我算來算去結果都對不上」，讓他完全不知從何教起，自己也覺得很好笑。不過撇除課業輔導的難題，父女倆在音樂領域卻有著絕佳的默契。劉德華分享，女兒如今就像是他的御用音樂顧問，從創作概念、歌詞到曲風選擇都會參與討論並給予意見，讓他能從中掌握新一代聽眾的口味。此外，劉德華也分享了近期的演藝規劃與養生習慣。長年茹素的他每天會吃6顆水煮蛋補充蛋白質，搭配原味優格與玉米片維持體態；至於工作方面，他預告即將展開的巡迴演唱會香港站將取消握手環節，並透露未來將先專注於巡演，預計等到2028年巡演落幕後，才會再慢慢挑選劇本重返大銀幕。