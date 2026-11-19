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冷空氣強襲！今越晚越冷「北台灣低溫剩14度」：13縣市吹強風

▲氣象署表示，今日受到東北季風影響，中部以北及宜蘭、花蓮天氣明顯偏涼，南部及臺東氣溫雖較舒適，不過入夜氣溫會明顯下降，各地越晚越冷，晚上北部及東北部氣溫會降到15、16度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲氣象署於今日凌晨4時41分發布陸上強風特報，表示新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣已達黃色燈號，今日清晨至晚上部分地區可能有平均風6級以上或陣風8級以上發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

3500公尺高山可能降雪！周五、周六更低溫「挑戰大陸冷氣團等級」

▲氣象署表示，今天桃園以北、東半部地區、恆春半島及新竹以南山區有局部短暫雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（19日）受到東北季風及冷空氣南下影響，全台天氣轉趨不穩定，根據氣象專家林得恩表示，，提醒民眾務必加強保暖。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」表示，今日受冷空氣南下影響，台灣各地天氣轉趨不穩定，降雨機會也隨著增大、愈晚愈冷。北部及東北部地區低溫會降到14至16度間，沿海空曠及近山區域還會再下降個1至2度，其它地區低溫約在16至19度。林得恩提到，根據中央氣象署今晨最新氣象預報顯示，由於高壓逼近，氣壓梯度增大，今日臺南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島局部地區都有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒民眾外出活動多加留意。氣象署今日凌晨4時41分發布陸上強風特報，表示新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣已達黃色燈號，今日清晨至晚上部分地區可能有平均風6級以上或陣風8級以上發生。氣象署指出，今日受到東北季風影響，中部以北及宜蘭、花蓮天氣明顯偏涼，南部及台東氣溫雖較舒適，不過入夜氣溫會明顯下降，各地越晚越冷，晚上北部及東北部氣溫會降到15、16度，其他地區約17到19度，3500公尺以上山區路面可能結冰、零星降雪。周五、周六（20日、21日）持續受到東北季風影響，周五東半部地區、西半部山區有短暫雨，冷空氣強度可能達大陸冷氣團等級，周五晚至周六晨中北宜低溫14、15度，南部花東16至18度，直到周日才開始回暖，但清晨因配合輻射冷卻仍可能出現低溫，提醒民眾注意保暖。