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美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），即將在中國深圳舉行三方會談，這場前所未有的大國峰會，除了牽動美中俄關係，也可能影響全球地緣政治格局。不過，有國外知名智庫分析，川普原本希望透過高層外交，重新掌握國際局勢主導權，但如今中國與俄羅斯關係日益緊密，加上美國與盟友關係出現裂痕，反而可能讓美國失去大國角力裡的戰略優勢，習近平則有機會成為這場峰會的最大贏家。美國頂尖智庫「布魯金斯學會」（Brookings Institution）的資深研究員金（Patricia M. Kim），17日發布分析文，以1970年代美國前總統尼克森（Richard Nixon）的三角外交作為對照。當年中國與蘇聯關係緊張，美國則藉由改善對中關係、利用中蘇分歧，在美、中、蘇三角關係中取得有利位置，也進一步增加與莫斯科談判的籌碼。然而，如今局勢已經反轉。中國與俄羅斯建立緊密的戰略夥伴關係，雙方都希望挑戰由西方主導的國際秩序，美國已很難像當年一樣，利用北京與莫斯科之間的矛盾，取得外交優勢。分析也指出，美國並非完全沒有籌碼，中國經濟仍依賴美國市場、技術及金融體系，俄羅斯也持續受到西方制裁與烏克蘭戰爭的牽制。不過，川普政府對盟友採取交易式態度、質疑美國防衛承諾，甚至對友邦加徵關稅，反而削弱美國整合盟友的力量，使華府在面對中俄時，更難發揮集體優勢。除了布魯金斯學會，智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）17日也刊出專文，分析3位領袖各自的盤算，認為這場峰會可能為習近平與普丁，帶來比川普更直接的政治利益。對習近平而言，能夠在中國主場召集美、俄2大強權領袖，本身就是一項外交成果，有助於向國內及國際社會，展現中國在全球政治的影響力。尤其明年中國將迎來中共黨代表大會，習近平也希望藉由外交成果累積政治聲望。對普丁而言，即使峰會沒有達成任何實質協議，只要能與川普、習近平同台，就有助於重新取得國際外交舞台上的地位，緩解俄羅斯因入侵烏克蘭而受到的外交孤立。大西洋理事會的歐亞中心資深主任赫布斯特（John E. Herbst）認為，普丁希望透過三方會談，讓大國直接討論其他國家的命運，尤其是烏克蘭問題，並藉此爭取中國支持，進一步增加川普對烏克蘭施壓的力道。至於川普，則希望藉由峰會推動核武管制、伊朗及烏克蘭等議題，展現自己能夠促成大國協商的外交能力。不過，分析認為，這場會議籌備時間短，實際成果恐怕有限，峰會帶來的政治象徵意義，不排除將大於具體協議。值得注意的是，美國若在大國外交裡失去戰略籌碼，影響可能不只限於美中俄關係，也牽動台灣安全。布魯金斯學會指出，川普曾質疑美國對台灣的安全承諾，並暗示對台軍售可能成為與北京談判的議題，這些訊號或將進一步削弱美國，在台海議題上的外交可信度與談判籌碼。《路透社》也在峰會前報導，台灣正與美國保持「密切聯繫」，並希望維持區域穩定、強化自我防衛、深化與民主夥伴的合作。對台灣而言，最關注的是，美中俄3大強權討論全球安全與戰略利益時，台灣議題是否可能被納入大國協商。不過，智庫也提醒，這場峰會不太可能立即帶來重大突破。布魯金斯學會認為，核武管制談判需要充分的戰略準備及工作層級協商，僅靠領袖臨時會晤，難以建立實質成果。整體而言，APEC深圳峰會，雖然創下美中俄3國領袖，首次面對面三方會晤的歷史紀錄，但其背後的權力角逐，可能比會談本身更值得關注：川普希望透過領袖外交展現美國影響力，習近平則藉由主場優勢提升中國國際地位，普丁也希望藉此突破外交孤立。對美國而言，真正的考驗，或許不是能否與中俄領袖坐上談判桌，而是能否在會談中，重新取得足以影響對手的戰略籌碼。原文連結：