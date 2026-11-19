我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年杜林ATP年終總決賽「藍道組」晉級情勢明朗。美國好手蒂亞弗（Frances Tiafoe）在首盤化解2個盤末點，最終以7：6（8：6）、6：0擊敗義大利地主球星科博利（Flavio Cobolli），不僅取得個人年終賽首勝，也間接送艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）提前鎖定分組第一、挺進4強。艾卡拉茲小組賽首戰僅花69分鐘，就以6：2、6：2擊退蒂亞弗；第2場再以6：2、6：4戰勝俄羅斯前球王梅德韋傑夫（Daniil Medvedev），前兩戰一盤未失，將近期歐洲室內硬地連勝推進至11場。艾卡拉茲面對梅德韋傑夫時迅速掌握主導權，首盤兩度破發，第2盤開局又率先攻破對手發球局。儘管比賽途中因左大腿不適申請醫療暫停並接受包紮，他的移動與擊球威力未明顯受到影響，最終直落二取勝。由於蒂亞弗隨後至少從科博利手中拿下1盤，艾卡拉茲已確定不會跌出分組前二；蒂亞弗最終直落二獲勝後，更讓他提前鎖定藍道組第一。艾卡拉茲末輪即使不敵科博利，仍能憑藉對蒂亞弗及梅德韋傑夫的對戰勝負優勢占據榜首。蒂亞弗與科博利首盤陷入拉鋸。科博利開賽率先破發，並在搶7局取得6：4、手握2個盤末點的優勢，但蒂亞弗拒絕退讓，一口氣連拿4分，以8：6逆轉收下首盤。「搶7時4：6，這正是我去年努力訓練的意義所在。」蒂亞弗表示，當時他告訴自己必須全力以赴，逼迫對手打出真正的致勝球。成功搶下首盤後，比賽走勢徹底改變，蒂亞弗次盤連破科博利3個發球局，以「送蛋」方式結束90分鐘戰役。蒂亞弗坦言，自己也沒想到次盤能以6：0拿下，「我不記得上次以6：0贏得一盤是什麼時候了，不過我接受這個結果。」蒂亞弗取得年終賽生涯首勝後，小組戰績來到1勝1負，也成為2010年以來第4位在年終賽贏球的美國選手，跟上弗里茲（Taylor Fritz）、索克（Jack Sock）與本屆同樣開胡的謝爾頓（Ben Shelton）。藍道組最後一張4強門票，將由同為1勝1負的蒂亞弗與梅德韋傑夫正面爭奪，勝者即可晉級，等同提前上演8強淘汰賽；吞下2連敗的科博利則確定出局，末輪只能力拚艾卡拉茲，為地主球迷爭取榮譽。這是艾卡拉茲生涯第4度參加ATP年終總決賽、第3度晉級4強。上屆他在決賽不敵辛納（Jannik Sinner），今年辛納因傷缺席，艾卡拉茲最大潛在對手將是已從另一組提前晉級的德國新科世界球王茲維列夫（Alexander Zverev）。