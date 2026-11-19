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20萬現金遭查扣 陳竹音：是我的錢

控遭「政治追殺」 母親喊不要欺負弱勢

檢方：涉受境外勢力指示、資助參選

代表勞動黨參選新北市第11選區（汐止、金山、萬里）市議員的陳竹音，涉嫌接受境外勢力指示、委託或資助參選，17日遭檢調搜索、拘提，士林地檢署複訊後認其涉嫌違反《反滲透法》、《公職人員選舉罷免法》及《政治獻金法》等3罪，於昨（18）日晚間諭知50萬元交保，並限制出境、出海。陳竹音交保後否認違法，並直指整起案件「很明顯就是政治追殺」，強調不會退選。特技演員出身的陳竹音昨走出地檢署後，被媒體追問是否曾接受中國方面資金或指示，以及搜索時查扣的約20萬元現金來源？她回應「是我的錢」，並強調沒有做任何違法的事情。她表示，這次投入選舉就是希望勇敢表達自己的想法，即使聲音不是主流，也不應該因此受到打壓，「我不會有任何的畏懼，不管發生任何事情，我都敢面對，我也不會逃避。」陳竹音也強調不會因此退選，仍會繼續投入選戰，並向選民喊話支持8號陳竹音，希望能透過影像專業為汐止、金山、萬里服務，「不要讓我們的故鄉只剩下回憶跟追憶」。陳竹音對於遭檢調以《反滲透法》等罪嫌偵辦則表達不滿，直言「這很明顯的就是政治追殺」，質疑不應因個人政治主張與執政黨不同，就受到打壓。她的母親昨也赴士檢協助辦保，被問到是否相信女兒無辜時表示「當然是啊」，並喊話「我們不怕強權的壓迫，不要欺負弱勢善良百姓」，強調女兒一直以來都是腳踏實地工作；至於所指「強權」是誰？她回應「我不知道是誰」。士林地檢署指出，日前接獲多筆情資，指陳竹音涉嫌接受境外勢力指示、委託或資助參與本次地方選舉，專案小組比對相關金流及情資後，17日持搜索票搜索其汐止住處、辦公處所等3處，查扣手機、筆電、其他電子設備及約20萬元現金，並拘提陳竹音，另通知3名證人到案。檢察官訊問後認為，陳竹音涉嫌違反《反滲透法》受滲透來源指示、委託或資助為選舉活動、《公職人員選舉罷免法》收受不正利益為一定競選活動，以及《政治獻金法》未經許可設立專戶收受政治獻金等罪嫌重大，但尚無羈押必要，因此諭知50萬元具保候傳，並限制出境、出海。陳竹音過去曾擔任武打特技替身，之後赴中國發展，2022年間她曾公開表示有意放棄台灣戶籍並申請中國身分，但之後澄清並未實際取得中國大陸居民身分證及戶籍。