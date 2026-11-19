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PS5玩《GTA 6》擺錯地方「恐飆70度搞壞CPU」！維修店公布正確擺法

「千萬不要這樣放你的PS5，在PS5的底部，如果你像圖片中這樣站立，一定要去購買增高的那個底座，空出一點空隙」。

▲DR.Z秋葉原電玩維修表示，PS5主機若選擇直立在桌面上，應購買增高座，讓主機底部可以散熱。（示意圖／翻攝PlayStation YouTube ）

直立擺放若底部沒有留出空隙，長時間遊玩可能會讓主機溫度飆破70度以上，建議購買增高座，讓主機底部可以散熱。

倘若玩家不想額外花錢購買增高底座，建議把PS5主機以橫躺方式擺放，且附近不要擺放任何物品阻擋散熱。

▲倘若玩家不想額外花錢購買增高底座，建議直接把PS5主機以橫躺方式擺放，且附近不要擺放任何物品阻擋散熱。（示意圖／取自pexels ）

等了13年！《GTA 6》今正式開玩：SONY提醒快更新

▲《GTA 6》將於11月19日上市，台灣標準版售價2320元，若沒有 PS5 或 Xbox Series X／S主機，玩家還得額外花錢購買硬體。（圖／翻攝自Rockstar Games）

電玩大作《GTA 6》（俠盜獵車手6）於今（19）日凌晨0時解鎖，玩家引頸期盼的遊戲終於登場，不少人早已準備好PS5等主機開玩。但根據台灣連鎖電玩維修店「DR.Z秋葉原電玩維修」表示，提醒玩家使用PS5遊玩《GTA 6》時注意主機擺放位置，千萬別直立擺放卻沒留意底部空隙，恐讓主機溫度飆破70度，甚至損壞CPU液金、主機板。店家提供正確擺法，建議將主機橫躺擺放，若仍選擇直立應購買增高座墊。《GTA 6》今日終於解鎖，不少玩家迫不及待拿出PS5等主機準備開玩。但台灣連鎖電玩維修店「DR.Z秋葉原電玩維修」昨（18）日在Threads提醒，表示朋友準備遊玩《GTA 6》，並透過照片向他分享家中《GTA 6》與PS5 PRO主機擺放位置，但他一眼就察覺不對勁，發文警告從照片中可見，PS5主機垂直立在桌面上，雖然看似沒有問題，但DR.Z秋葉原電玩維修強調，DR.Z秋葉原電玩維修也分享案例，坦言過去收到太多因為直立擺放，卻沒有注意散熱問題，甚至因此搞掛CPU液金和主機板的主機。《GTA 6》（俠盜獵車手6）於今日11月19日正式開放台灣玩家遊玩，距離前作推出已超過13年，這款作品不僅在上市前預購額就突破 15.4億美元，更在全球引發了請假潮，宏大的地圖與開放世界遊玩方式，勢必掀起新一波話題。《GTA 6》目前可至PlayStation 5（PS5）、Xbox Series X 及 Xbox Series S平台遊玩，不過玩家在遊玩前要特別注意，除了確認遊戲下載完成以外，Sony官方提醒，PS5已推出最新系統軟體更新，並將其列為遊玩《GTA 6》的必備項目，玩家需完成更新，才能順利進入遊戲。