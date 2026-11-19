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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊於今（19）日正式宣布，陣中擁有最快166公里剛猛速球的26歲後援右投哈爾沃森（Seth Halvorsen），已於昨日完成右肘內側副韌帶修復手術，也就是俗稱的Tommy John手術，確定將缺席整個2027年賽季，預計最快要等到2028年才能重返大聯盟投手丘，讓本就急需補強的道奇牛棚雪上加霜。明年2月將滿27歲的哈爾沃森，在2023年選秀會第7輪獲科羅拉多洛磯隊青睞，2024年8月登上大聯盟後便以驚人球速聞名，2025年賽季他的四縫線速球均速高達98.9英里（約159.2公里），傲視全聯盟98%的投手，並一度在洛磯擔任終結者收下11次救援成功。今年球季哈爾沃森在洛磯大聯盟出賽21場，留下0勝1敗、防禦率4.74的成績，19局投球中送出多達15次保送，控球略顯掙扎，7月更因右肩發炎進入傷兵名單。不過道奇管理層看中他的火球天賦，於7月交易大限前送出右投弗拉索（Nick Frasso）與外野手維杜雷克（Landyn Vidourek），從洛磯交易來哈爾沃森。轉戰道奇體系後，哈爾沃森在3A展現宰制級身手，出賽10場繳出防禦率0.93、且無任何自責分的亮眼表現並收下5次救援成功。不過在升上大聯盟後卻水土不服，11場登板戰績1勝1敗，防禦率高達8.10。生涯至今他在大聯盟累計出賽86場，戰績4勝5敗、13次救援成功，防禦率4.78。對於坐擁大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希三大日籍強投以及多位賽揚王牌的道奇隊而言，今年例行賽雖以100勝62敗稱霸國聯西區、分區系列賽以3：1擊退亞特蘭大勇士，但卻在國聯冠軍賽以0：4遭密爾瓦基釀酒人無情橫掃，無緣衛冕。如今休賽季才剛拉開序幕，牛棚潛力火球男哈爾沃森便因接受Tommy John手術提前宣告2027年報銷，所幸球團對他仍抱有長遠期待，盼這位剛腕右投經過一年完整復健後，能在2028年滿血回歸，為道奇牛棚再添一道火球防線。