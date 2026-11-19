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Netflix影集《急診室的奇蹟》由霍建華、楊謹華等人主演，播出不久後就登上熱播榜冠軍。而今（19）日該劇幕後公開，為了讓醫療場景逼真，劇組不僅在醫院蹲點田調，還邀請有相關背景的人加入編劇與顧問行列，花了半年時間在台南岸內影視基地搭場景，光是急診室就佔地約3個籃球場的大小，除此之外，演員們還為角色學如何戴手套及插管，超專業程度引發外界熱議。《急診室的奇蹟》幕後在今日曝光，據《鏡週刊》報導，為了醫療場面的逼真，團隊親自到醫院蹲點田調，並邀請有相關背景的人加入編劇與顧問行列。因醫院急診室空間有限，加上常會有突發狀況，所以很難外借，因此劇組自行在台南岸內影視基地耗時半年多搭建，面積約407坪，差不多就是3個籃球場大小，內部設備也非常齊全，部分要價數百萬儀器用租的，有的手術器材向附近醫院借、病床與較便宜器材則是直接買。因為岸內場地不夠用，所以還另外在台北搭建了醫生休息與辦公的空間。除此之外，演員在醫療方面知識也下了不少功夫，劇組安排台大醫院醫護人員講課，不僅演員要學，就連導演、製片和美術所有團隊都要學CPR（心肺復甦術）、OHCA（院外心跳停止）等專業術語、還到消防隊學習搬運病患、急救位置等，演員甚至還要學戴手套跟插管，以及外科縫合技術，劇組一開始準備果皮跟豬皮給演員練，不過蔡凡熙為逼真，自行買了醫學生訓練用道具，還分給詹子萱及彭千祐一起練。而劇中霍建華有一場開胸手術的戲份，導演組先找來相關影片後，不懂的再請醫療顧問解釋，接著才開始排練。編導黃靖祖透露在侵入性治療的戲份中，一種是要對真人治療，像是做CPR等，但因為劇中病患大多是老弱婦孺，因此不能直接壓胸口，肋骨可能會斷掉，演員就只能在對的位置假裝壓，許多人也因此覺得很恐怖、下不了手。而開刀及縫合等手術場面，則是假的醫療處置，導演李志薔表示台灣大部分的醫療劇都不會完整呈現手術畫面，這次他們挑戰新作法，呈現所有細節，就連心臟跳動、腸子、血管外露場面都拍出，再用台灣的特殊化妝、道具、視覺特效呈現，非常逼真。《急診室的奇蹟》花了近百天拍攝，李志薔和黃靖祖也透露最難拍的就是急救戲，因為必須出動5到8位醫護人員，不僅要互相配合節奏，還要在緊急狀況配合表情與情緒的說出專業術語，雖然演員都有接受訓練跟排練，但難免會有忘記的時候，所以一旦有人落後，整場戲就必須重拍，整個劇組人員的敬業程度，也讓外界非常佩服。