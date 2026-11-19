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讓全球電玩迷苦苦等待長達13年的超級大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6），今（19）日終於在PS5與Xbox Series X|S平台正式上市！這股席捲全球的電玩熱潮，不僅讓無數上班族紛紛請假宅在家，更在正值賽季白熱化階段的NBA、NFL與NHL北美職業體壇引爆瘋狂搶玩潮。休士頓火箭硬漢中鋒亞當斯（Steven Adams）早先發出的「11月全聯盟表現全面崩盤」神預言再度被全網翻出，包括鳳凰城太陽球星布克（Devin Booker）以及多名NFL球星也紛紛自爆早已完成預購，準備在賽場之餘殺進虛擬世界「罪惡城市（Vice City）」大鬧一番。回顧今年球季開打前的火箭隊媒體日，向來以直率幽默著稱的亞當斯突然一本正經地提醒媒體與球迷「務必密切觀察11月的比賽品質」。原因既非密集賽程、也不是傷兵潮或體能撞牆期，而是因為《GTA 6》將在11月19日重磅降臨。亞當斯當時半開玩笑地預言：「你們等著看NFL還有所有職業聯盟，11月的整體比賽水準絕對會全面往下掉！不過之後應該會回升啦，大部分兄弟們會趕快把主線破關，希望到了12月大家就能恢復正常。」他甚至連教練團與球探部門都一併列入「重災區名單」，笑稱連教練與球探的工作表現恐怕也難逃遊戲誘惑。這番當初被當成媒體日笑談的發言，隨著今日遊戲正式解鎖，瞬間成為北美體壇最熱議的話題。在美式足球NFL賽場上，《GTA 6》同樣引發狂熱騷動。洛杉磯公羊外接手艾特威爾（Tutu Atwell）從小就是該系列死忠粉絲，加上本作虛擬地圖「雷歐奈達州（Leonida）」與「罪惡城市」正是取材自他的家鄉佛羅里達州，讓他早早就完成預購。艾特威爾受訪時笑稱，自己已經提前向母親告假：「接下來這幾天妳可能都聯絡不到我了！」他甚至認真研究過玩家圈流傳的「紐西蘭時間軸偷跑法」，企圖透過切換主機地區設定搶先21小時解鎖遊玩；恰好公羊本週正值賽程輪空週，讓這批NFL球星意外獲得難得的完整破關假期。不過，公羊進攻護鋒阿維拉（Steve Avila）也替同行緩頰，認為職業運動員依然具備高度自律，絕不會為了打電動荒廢日常訓練；但他也不諱言指出真正的潛在破口：「如果你能調閱球員們穿戴裝置上的『睡眠分數』，這幾天很多人的睡眠時數絕對會大幅縮水。」太陽球星布克（Devin Booker）同樣是資深玩家，平時出征客場會攜帶電競筆電。不過，他對遊戲環境相當講究，不喜歡使用飯店網路進行需要即時反應的對戰，因此主要仍在鳳凰城家中的雙螢幕設備遊玩。布克從GTA尚未推出多人模式的年代就開始接觸系列作，這次也已提前預購。他形容自己進入GTA世界後，最享受的就是暫時拋開現實規則，在虛擬城市中盡情冒險。紐約噴射機跑衛霍爾（Breece Hall）則計畫先看影片研究，再留下1至2個小時遊玩；NHL安納罕鴨新星卡爾松（Leo Carlsson）也期待與隊友同樂，但慶幸遊戲不是休賽季上市，否則恐怕會占據更多時間。2013年GTA 5上市時，國外曾出現「GTA Flu」一詞，形容玩家集體請假投入遊戲。13年後，GTA 6選在NBA、NFL及NHL賽季期間推出，球星們能否在遊戲、睡眠與比賽之間維持平衡，也讓亞當斯的玩笑多了一層值得觀察的現實性。