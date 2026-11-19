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▲李惠暄坦言外遇對象是小自己10歲的女同志，哭著向前夫道歉。（圖／翻攝自YouTube＠范琪斐的美國時間）

台北市中山、大同區市議員候選人、43歲律師李惠暄近日上范琪斐的Podcast節目《陪我走一段》接受專訪，完整影片在昨（18）日深夜上架YouTube。李惠暄在訪談中，不僅坦承離婚原因是自己出軌，更在現場直接「出櫃」，坦白外遇對象是小10歲的女生，並流淚向前夫道歉：「我確實對不起孩子的爸爸」。范琪斐在節目中直球詢問李惠暄離婚原因，李惠暄坦言是因為自己外遇，才導致婚姻破裂，這一段發言早在16日節目率先曝光的預告中，就已經被剪出來。李惠暄流淚向前夫道歉，她說確實是自己的錯，但站在她的立場，李惠暄認為：「」。而昨晚播出的完整影片中，大家才知道，原來李惠暄的出軌對象是小她10歲的女生：「」李惠暄坦言，前夫也認識她的出軌對象，甚至對方原本也是有另一半的。李惠暄說自己本來與她沒什麼火花，直到在一次工作的過程中，聊到許多公益理念與成長經歷，她被對方給打動，對方也展現對她的支持，讓兩顆心越靠越近。李惠暄透露自己一開始發現苗頭不對時，有先傳訊息給她，希望雙方保持好距離，但沒想到因為這個開端，反而又越聊越靠近：「李惠暄也分享，自己和前夫的感情早有問題，雙方都為工作忙碌，已經很久沒有好好溝通、約會，彼此之間有疏離感，即便去做婚姻諮商也沒太大起色。有一次吵架當下，她就直接提出離婚，前夫去看她手機時，才發現她出軌證據，當下立刻就請律師介入，讓李惠暄搬出去，所以離婚的過程其實也是很迅速的。李惠暄甚至表示，其實到錄影的這天，媽媽都還不知道她已經離婚，但她認為，此事總是要面對，所以媽媽看到就看到了，她已不想隱瞞。至於為何選在選舉期間坦白此事，李惠暄說：「李惠暄以上這些震撼發言，立刻在社群上掀起討論，多數網友都對她的行為感到不能理解，紛紛留言抨擊：「整段言論聽下來，只覺得極度自私！滿口都是自己的感受、自己的幸福，卻很少看見對另一半和孩子的同理心」、「理由一堆，實則自私」、「你前夫真的好可憐」、「來賓自私到不知道該說什麼，前夫真的是很好的人」。