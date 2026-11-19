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豬肉攤拜票伸手沒握成 張啓楷改碰拳化解

4月路邊小便影片曝光 張啓楷拍影片鞠躬道歉

民眾黨嘉義市長候選人張啓楷昨（18）日遭爆料，今年4月曾在嘉義市路邊小便，相關畫面曝光後引爆熱議，更被民眾戲稱為「嘉義棒流」。沒想到，張啓楷昨掃街拜票時，與一名豬肉攤阿姨互動的影片也被翻出，只見他伸手準備握手，對方卻因正在忙著切肉，最後2人改以碰拳方式打招呼。尷尬畫面被分享到Threads後，發文者調侃「棒流事件後，店家真的怕了」，再度引發討論。有民眾昨在Threads分享張啓楷18日掃市場拜票的影片，畫面中，他走到一處豬肉攤前，再繞到攤商阿姨身邊，主動伸出手要握手致意。不過，由於阿姨當時正在處理豬肉，並未直接與張啓楷握手，張啓楷只好說一聲「沒關係，來碰一下」，最後2人改碰拳。民眾看完影片後，忍不住調侃「棒流事件後，店家真的怕了，薯條哥只好尷尬碰拳」，不少民眾也紛紛留言表示「棒流還是太猛了，傳得真快啊」、「碰拳也很髒」、「薯條哥已成往事，現在是棒流哥」、「誰敢跟上廁所不洗手的握手」、「其實硬要碰拳也不應該，人家手碰食物」、「他今天包辦全台灣人的笑點」、「車掃又撞壞店家的遮雨棚」。棒流事件源自《鏡週刊》昨報導，張啓楷今年4月19日下午在嘉義市新榮路、永安街口附近跑行程時，被民眾拍到在路邊灌木叢前小便，過程被行經汽車的行車紀錄器錄下，引起輿論譁然，紛紛戲稱他是「棒流哥」。此外，《鏡週刊》也提到張啓楷路邊小便後，未洗手便直接離開現場。台灣青年世代共好協會理事長張育萌便翻出張啓楷當天的行程，指出他曾出席「黃復興團結座談會」，並與國民黨副主席季麟連、國民黨中評委陳鎮湘等人握手，引發衛生疑慮。對此風波，張啓楷昨拍攝影片鞠躬道歉，解釋當天行程繁忙，他因身體不適、一時找不到廁所，才會做出不當行為，坦言應該以身作則，並懇請嘉義市民給他服務的機會。嘉義市環保局也依《廢棄物清理法》針對隨地便溺行為，對他開罰1200元。值得一提的是，Threads上發文者所說的「薯條哥」，是張啓楷過去就有的外號。起因是2025年1月，他曾在立法院談及餐費補助問題，認為每日100元不足以購買完整有薯條、飲料的麥當勞套餐，引發外界議論，因而被戲稱為「薯條哥」。如今張啓楷被拍到路邊小便，又被戲稱「棒流哥」。