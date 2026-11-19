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全球玩家苦等13年的超級大作《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱GTA 6）今（19）日正式上市。邁阿密熱火也在主場迎戰密爾瓦基公鹿之戰，將卡西亞中心全面改造成遊戲中的「Vice City」。除了限定球衣、特製地板及遊戲主題餐廳，熱火隊長阿德巴約（Bam Adebayo）更成為《NBA 2K27》Vice City特別版封面人物，讓跨界合作從真實NBA賽場一路延伸進遊戲世界。由於《GTA 6》故事舞台設定在影射佛羅里達州的「雷歐奈達州（Leonida）」，核心城市Vice City更是直接取材自邁阿密，熱火球團與遊戲開發商Rockstar Games歷時超過兩年秘密籌備，於遊戲發售前夕攜手舉辦「A Night in Vice City」主題日，當晚熱火全隊更暫時以「Vice City」名義正式出賽。為打造極致視覺震撼，熱火不僅鋪設了僅使用一晚的Vice City專屬限定地板，更與Nike、饒舌巨星Travis Scott旗下潮流品牌Cactus Jack以及GTA 6四方聯名，推出以深邃黑色為基底、勾勒南灘粉紅霓虹線條的限定版球衣。美聯社現場報導指出，開賽前卡西亞中心外便湧現長長人龍，大批球迷甘願冒雨苦等2小時，只為搶購印有阿德巴約13號背號的限量球衣，多款球場限定服飾一上架便宣告秒殺。邁阿密－戴德郡政府更為此簽下高達97.5萬美元（約新台幣3,180萬元）的行銷協議，破例允許球館屋頂架設巨型「Welcome to Vice City」發光招牌，讓所有進出邁阿密國際機場（MIA）的旅客都能從高空一覽這座真實版罪惡城地標。除了現實球場變身，這場跨界企畫更進一步串聯起兩大頂級遊戲宇宙。《NBA 2K》官方同步宣布，熱火隊長阿德巴約正式榮膺《NBA 2K27》「Vice City Edition」特別版封面人物，封面以充滿邁阿密風情的粉紅與藍色霓虹光影打造，該特別版預定於11月27日正式推出，且GTA+訂閱會員更可獲得限時免費遊玩《NBA 2K27》與解鎖專屬Vice City遊戲獎勵的福利。走進卡西亞中心內部，沉浸式體驗更是無處不在，場館音響全場播放《GTA 6》官方電台與原聲帶音樂，西廣場停放著遊戲中的經典跑車供球迷合影，部分餐飲攤位甚至直接換上遊戲裡最著名的虛擬速食店「Burger Shot」與「Cluckin’ Bell」招牌；球團還重金邀請神祕嘉賓擔任中場表演，並於賽後在比斯坎灣（Biscayne Bay）夜空上演盛大的無人機燈光秀。場外娛樂效果拉滿，場內的競技張力同樣爆表。此戰正是熱火超級巨星「字母哥」安戴托昆波在休賽季震撼轉隊後，首度正面迎戰培養他成為兩屆MVP與總冠軍賽MVP的老東家密爾瓦基公鹿。而在休賽季那筆震撼全聯盟的重磅交易案中，被送往密爾瓦基的前熱火主力後衛，此役也首度披上公鹿戰袍重返邁阿密故地。賽前希洛踩在絢麗的Vice City限定地板完成投籃熱身時心情大好，受訪時更笑著透露自己早已經把《GTA 6》預先下載到主機裡，就等賽後遊戲時間一解鎖，立刻投入這座熟悉的虛擬罪惡城大展身手。