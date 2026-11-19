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美國職棒大聯盟（MLB）休賽季自由市場最炙手可熱的頭號大魚、兩屆賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal），掀起各家豪門的搶人大戰。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）最新披露，聖地牙哥教士隊已於今（19）日安排與史庫柏進行面對面會談，成為第4支正式接觸史庫柏的球隊，而這場有望締造大聯盟史上最大投手合約的爭奪戰，預計會在封館前定案。今年國聯分區系列賽不敵最終奪下2026年世界大賽冠軍的密爾瓦基釀酒人隊後，教士球團展現極大企圖心，期盼透過網羅頂級王牌在新賽季更上一層樓。海曼在社群平台X上指出：「教士隊排定在今日與自由市場頭號先發投手史庫柏會面。若一切按計畫進行，他們將成為第4支與這位兩屆賽揚獎得主坐下來洽談的球隊。」海曼進一步透露，史庫柏預計將簽下一紙打破歷史紀錄的超級巨約，且極有可能在12月2日大聯盟封館前拍板定案。值得注意的是，除了目前已經曝光的球隊外，目前角逐史庫柏的名單中還潛伏著「兩支神祕球隊」，至今仍保持高度保密，讓這場搶人大戰充滿變數。在此之前，財力雄厚的紐約大都會隊也已與史庫柏完成會面。《ESPN》權威記者帕桑（Jeff Passan）報導指出，大都會管理層在會談結束後對史庫柏留下極為深刻的印象，這也進一步鞏固了他們在爭奪戰中的龍頭地位。不過帕桑也特別警告，大都會千萬不能掉以輕心：「若將這場爭奪戰形容為單一球隊的獨角戲，完全無法反映史庫柏在市場上的真實熱度。」隨著教士高調加入戰局，加上還有兩支神祕勁旅在暗處伺機而動，只要任何一支球隊在接下來的會面中開出打動人心的條件與願景，史庫柏的落腳處隨時都可能出現大逆轉。