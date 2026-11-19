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許允樂與張兆志結束6年婚姻後，於2025年底再婚小6歲的李玉璽，今年11月宣布懷孕。她近日上陶晶瑩節目《陶晶瑩女人心事》，坦言第一段婚姻並沒有受到委屈，反而因為兩家人感情太好，讓她一度自責，是自己想生孩子的念頭毀掉原本的關係。再次走入婚姻前，她與李玉璽特別接受婚前輔導，先把金錢分配、生活決策等問題攤開來談。許允樂近日上陶晶瑩節目《陶晶瑩女人心事》談到再婚的心路歷程，她說起前夫張兆志仍充滿感謝：「他沒有讓我覺得婚姻是委屈的、是辛苦的。」她解釋，兩人最後分開，不是相處不好，而是對生孩子做出了不同選擇。她說自己5、6歲就想過將來一定要有孩子，與張兆志結婚後，每年大約會把這個問題拿出來討論兩次，對方也曾回應「其實好像沒有不行」，因此始終在來回思考。直到35歲去凍卵，她認為自己到了需要決定的時候，便再問對方是否有了答案，最後一人選擇要孩子，一人確定不想要，兩人和平分開。許允樂透露，自己不只和前公婆感情好，前公婆與媽媽也很親近，哥哥甚至是前公婆的乾兒子。想到離婚會讓整個家庭關係重新調整，她曾向心理師自責，是不是自己一個想要孩子的念頭，讓大家變成這樣。後來心理師提醒，婚姻是兩個人共同做決定，雙方各自承擔一半責任，她才慢慢放下負罪感。她原本打算，若到了39、40歲仍沒有對象，也想自己擁有孩子，沒想到李玉璽出現在生命裡，讓她笑說：「突然殺出了一個程咬金，而且那程咬金還真不錯！」經歷過一段婚姻，許允樂再談感情時更留意細節。她與李玉璽交往不到半年，透過朋友介紹接觸婚前輔導，雖然兩人不是該宗教的信徒，仍獲得協助上課。她形容，課程就是「把醜話講在前面」，包括錢怎麼分配、哪些事情由誰決定，都得認真討論。她認為，戀愛時不一定會主動談錢，等問題發生才靠忍讓處理；婚前輔導則讓兩人有機會，用更嚴格的標準了解眼前的伴侶。如今與李玉璽再婚並迎來懷孕喜訊，許允樂仍感謝張兆志曾認真對待這段感情。第一段婚姻讓她相信婚姻可以是美好的，這一次則透過婚前輔導，把未來生活的共識談得更清楚，一起迎接新生命。