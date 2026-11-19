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▲令跪坐在鏡頭前宣布頻道停更，被粉絲秒抓包衣服下藏遊戲光碟。（圖／翻攝自令Threads@lingjiepan）

動作冒險遊戲《俠盜獵車手6（GTA 6）》暌違13年後，終於在今（19）日凌晨0時正式解鎖，許多玩家也都第一時間下載遊戲，沒想到就連YouTube頻道「壹加壹」成員令（Lean）也瘋迷該遊戲， 昨日突然宣布因某些原因暫停更新頻道，被粉絲抓包衣服裡就藏著遊戲光碟，忍不住笑說：「你要玩就去！」令在昨日突然於社群宣布停更消息，「公告！謝謝觀眾多年來支持，因為某些原因，頻道暫停更新。」突然停更讓粉絲都非常錯愕。不過有眼尖網友發現，跪坐在鏡頭前的令，雖然面無表情沒有露出什麼破綻，但衣角下方藏著一個遊戲光碟，疑似就是GTA 6。令也因此被猜測是為了玩GTA 6，才突然宣布暫停更新，讓許多人忍不住笑翻，「看文字內容先嚇到，再仔細看照片」、「差點要哭了，還好看到遊戲片了，你要玩就去！」、「是因為晚點要打GTA了吧。」《GTA》系列最大的魅力之一，就是讓玩家自由探索虛擬城市，可以在街上隨意開車、與警察追逐，甚至進行各種犯罪活動。這次的故事舞台設定於以美國佛羅里達州為靈感的雷歐奈達州，由Jason與Lucia兩名角色帶領玩家展開新的犯罪冒險，兩人因一場失控的犯罪行動，捲入橫跨雷歐奈達州的陰謀，必須學會互相信任，才能在充滿危險的環境中生存。