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樂天桃猿球員馬傑森剛結束日本東京亞冠賽，首度登上綜藝節目，就獻給女友林襄主持的《歐耶一級棒》。他17日參與中天綜合台節目錄影，不僅開口唱歌驚艷全場，表現也讓歐漢聲讚他純真得「像天使一樣」，甚至當場邀他加入主持陣容。林襄則笑說，沒想到馬傑森這麼能聊，「他表現得甚至還比我好！」平時忙於練球的馬傑森坦言，很少有時間關注綜藝節目，第一次進棚錄影難免緊張：「她（林襄）沒有特別說什麼，只叫我放輕鬆，當作在聊天就好。」這回他在節目中大展歌喉，嗓音讓現場來賓驚艷，他卻謙虛表示，自己平常只會哼幾句，「我覺得我還是好好打棒球就好，雖然跟著原住民大前輩一起上節目很歡樂，是一個很特別的經驗，但還是太難了，打棒球對我來說比較得心應手。」林襄則訝異他的表現超乎預期，直呼：「以一個運動員第一次上節目，他表現得甚至還比我好，他竟然講這麼多話！」歐漢聲對馬傑森讚譽有加，表示主持多年，遇過口才好、想法天馬行空的來賓，卻很少遇到如此純真的人，「沒有見過這麼純粹的、像天使一樣的人，真的很棒。」他也稱讚馬傑森穩重、大氣，第一次上節目就很有效果，能感受到他面對挑戰時堅強的意志，甚至笑著邀約：「我相信他接下來節目邀請上不完，因為太可愛了，好想邀他一起加入主持棒，我覺得我們主持人數有點不太夠。」熱愛棒球的張立東也大讚馬傑森是「寶藏男孩」，不只帥氣、上相，做事也很專注，錄影時配合所有流程。他還幽默補上一句：「重點是他還有請我們喝飲料，我覺得他是最棒的棒球員！」談到比賽時如何放鬆，馬傑森透露，秘訣就是找隊友聊天。他說，大家上場難免緊張，透過聊天、互相加油打氣，可以分散緊張的感覺、減輕壓力。今年打擊成績進步的他，也期許新賽季能持續保持穩定。馬傑森首登《歐耶一級棒》的內容，預計11月底於中天綜合台晚間10點播出。