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CoCo都可聖誕節出手了！最新聯名Kuromi酷洛米

▲定格動畫影集《美樂蒂&酷洛米》看出兩人相愛相殺。（圖／Netflix提供）

▲記者也曾在日本大阪環球影城，直擊酷洛米與美樂蒂共演舞台。（圖／記者蕭涵云攝）

三麗鷗粉絲嗨喊：許願小惡魔周邊！坐等官宣

▲左起：酷洛米Kuromi與夥伴巴庫Baku。（圖／@kuromi_project X）

王品陶板屋也有酷洛米！Kuromi淘氣樂園11/24開賣

i小惡魔布朗尼聖代杯」及「淘氣Kuromi藍莓乳酸氣泡飲」甜點，消費和風套餐可享專屬加購，並贈送「活動限定透卡」。而且內用消費不限金額，還可加購「Kuromi手提帆布袋」或「飲料提袋」。



▲陶板屋最新聯名酷洛米！Kuromi淘氣樂園11月24日開賣。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/） 黑色系淘氣主題裝飾，官方推薦，台北南京東店、台中崇德店及高雄裕誠 店 簡直主題店等級，號召粉絲快來Kuromi的淘氣樂園一起玩。



▲陶板屋推出Kuromi酷洛米帆布袋與飲料提袋。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）



Sanrio三麗鷗粉絲瘋掉！手搖飲料CoCo都可發出聖誕節海報，宣布最新聯名IP是甜酷系神秘嘉賓，小編還透露：「外表叛逆，內心藏著少女心的反差萌」，引起Kuromi酷洛米鐵粉全尖叫，超嗨許願「期待coco出周邊商品」。手搖飲料CoCo都可昨（18）日，透過社群平台發出聖誕節海報，宣布有甜酷系神秘嘉賓來作客，讓人馬上聯想到有最新聯名IP要登場了。CoCo小編還透露：「外表看起來叛逆又調皮，內心卻藏著滿滿少女心」，是有著「嘴硬心軟」的反差萌代表。因為剪影有著標誌性的三角形頭巾耳尖、還有箭頭形狀的尾巴，果然留言區掀起眼尖的粉絲全尖叫，吶喊是「Kuromi酷洛米」。《NOWNEWS今日新聞》記者往前翻查，發現CoCo都可從去年11月底先是聯名大耳狗喜拿、2026年1月再推出美樂蒂，聯名對象一出手都是三麗鷗等級；尤其這次海報明顯描繪出聖誕樹、珍珠薑餅的模樣，很可以期待這次可能還有冬日季節造型。表情越壞越可愛的Kuromi酷洛米，是三麗鷗一隻兔子形象的偶像，2005年在動畫《我愛美樂蒂》中初登場。原本設定是主角美樂蒂的好友兼同學，由於甜酷形象鮮明，還被以為是來欺負小紅帽的。後因網友發現，美樂蒂總是一臉天真、卻無意間傷害到酷洛米，貌似綠茶的心機行徑，讓許多人反而共情愛上情緒直率的酷洛米，讓這對相愛相殺的好友，各自擁有一票擁護者；近年更有許多少女被酷洛米圈粉，聲勢看漲。現在Kuromi酷洛米鐵粉們全浮出水面，吶喊「啊啊啊台灣終於要聯名了嗎！」「天啊我能這麼幸福嗎」、「coco你還帶巴庫玩 你超棒!」「期待coco出酷洛米的周邊商品」，簡直坐等官宣了。大家一起鎖定《NOWNEWS今日新聞》第一手消息報導吧。難怪粉絲開心「最近這世界的酷洛米含量真的太多」，因為王品集團旗下的陶板屋也宣布聯名酷洛米，陶板屋Kuromi「淘氣樂園」將在11月24日至2027年1月24日登場。還推出限定生日蛋糕，針對專為12歲以下孩童設計的「淘氣小屋餐」提供主題驚喜贈品。不只推出限定「Kurom