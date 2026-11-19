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台股今（19）日開盤下跌49.18點，以40,145.73點開出，台積電（2330）同步走弱，開盤價為2,165元，較前一日收盤下跌10元，跌幅約0.46%。加權指數部分，前一交易日（18日）收在40,194.91點，上漲102.80點，漲幅約0.26%。今日開盤後指數低點來到40,007.24點，較前一日收盤下跌187.67點，後續仍須觀察台積電等權值股表現，以及成交量能變化。美股18日收盤漲跌互見，道瓊工業指數下跌561.25點，收在50,198.17點，跌幅1.11%；標普500指數下跌16.90點，收在7,323.63點，跌幅0.23%；那斯達克綜合指數上漲101.50點，收在24,429.88點，漲幅0.42%。美股當日受到人工智慧產業前景不確定性影響，科技股走勢震盪。美聯社報導指出，輝達公布優於預期的季度獲利後，股價一度走高，隨後反轉收跌；標普500指數則連續第5個交易日下跌，是自6月以來最長連跌紀錄。