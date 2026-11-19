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🔥水手隊獲得：三壘金手套賈西亞（Maikel Garcia）、29歲生涯累計22次救援成功的後援右投麥克阿瑟（James McArthur）、23歲小聯盟潛力後援投手蘭格文（L.P. Langevin）。

🔥皇家隊獲得：28歲先發右投米勒（Bryce Miller）、25歲先發右投伊凡斯（Logan Evans）、26歲本季出賽高達73場的後援左投費雷爾（Jose Ferrer）。

西雅圖水手隊與堪薩斯市皇家隊今（19）日為美國職棒大聯盟（MLB）休賽季投下首顆重磅震撼彈，兩隊於台灣時間今（19）日正式宣布達成一筆牽動6名球員的「3 換3」大型交易。急需補強內野火力的水手隊，送出米勒（Bryce Miller）等三名投手，成功從皇家換回去年榮獲三壘金手套與入選明星賽的26歲全能好手賈西亞（Maikel Garcia），美媒《ClutchPoints》在這筆交易中給水手「A級」的超高評價，皇家則是「B+」。根據兩隊球團官方公告與《ESPN》權威記者帕桑（Jeff Passan）披露，這筆交易完整包裹如下：來自委內瑞拉的賈西亞是當今大聯盟備受矚目的攻守俱佳三壘手。他在2025年打出生涯代表作，整季出賽160場繳出打擊率2成86、16轟、74分打點、23次盜壘、OPS 0.800的全能成績單，不僅首度入選全明星賽，更一舉摘下三壘金手套獎，去年休賽季才剛與皇家簽下一紙直至2030年、總值5年5750萬美元（約新台幣18.9億元） 的延長合約。儘管賈西亞2026賽季因傷僅出賽82場比賽，繳出打擊率2成68、3轟、38分打點，但他在外野大將阿羅薩雷納（Randy Arozarena）投身自由市場之際加盟水手，完美填補了球隊最弱的三壘防區與打線火力。美媒《ClutchPoints》分析指出，水手原本就擁有充沛的先發投手深度，割愛米勒換取正值巔峰、且合約受到控制的金手套三壘手，是一筆無可挑剔的「A級操作」。另一方面，急需補強先發輪值的皇家隊則在這筆交易中獲得美媒「B+」的肯定。包裹中最核心的籌碼無疑是28歲右投米勒，他曾在2024年繳出31場先發、防禦率的王牌級身手。雖然近兩年受到傷病困擾與狀態起伏影響，但只要能找回健康與昔日壓制力，將立刻成為皇家輪值支柱。此外，目前正從韌帶置換手術（Tommy John）復健中的年輕右投伊凡斯，未來也是皇家先發輪值的潛在人選，搭配本季耐戰度極高的牛棚左投費雷爾，皇家一口氣為投手群注入厚實戰力。雖然痛失核心三壘手賈西亞，但若米勒成功在堪薩斯市復活，皇家高層這步險棋極有機會在明年賽季收穫豐碩果實。