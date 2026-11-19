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習近平主動伸手 施振榮拱手致意

台灣代表團坐最後一排 美高層現場寒暄

▲2026年亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC）在中國深圳登場，台灣領袖代表施振榮伉儷的晚宴席次被安排在全場最後一排圓桌。（圖／台灣媒體團提供）

2026年亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC）昨（18）晚在中國深圳舉行歡迎晚宴，台灣領袖代表施振榮及夫人葉紫華，和中國國家主席習近平與夫人彭麗媛握手、合影。大合照中，施振榮夫婦被安排在第2排最左側；晚宴席次則位於全場最後一排圓桌。晚宴前，美國國務卿魯比歐、商務部長盧特尼克等美方高層也與台灣代表團成員互動寒暄。APEC歡迎晚宴18日晚間在深圳國際交流中心舉行，習近平與彭麗媛在晚宴前逐一與各經濟體領袖及代表握手。輪到施振榮夫婦時，習近平主動伸手與施振榮握手，雙方並肩合影；施振榮隨後拱手致意，習近平則微笑點頭回應。在領袖及代表大合照中，習近平與彭麗媛站在第一排中央，美國總統川普位於習近平右側，俄羅斯總統普廷則站在彭麗媛左側；施振榮與葉紫華被安排在第2排最左側，日本首相高市早苗則位於第2排右側數起第3位。至於晚宴座位安排，現場採大圓桌形式，台灣代表團被安排在會場最後一排圓桌。中央社現場報導也指出，晚宴開始前，美國國務卿魯比歐、商務部長盧特尼克，以及財政部長貝森特等人，都曾與台灣代表團成員互動、寒暄。台灣代表團成員表示，陪同領袖代表參加各場會議時，自然會有機會與不同國家代表或官員交流，但基於外交默契，不便對外透露談話內容；施振榮則相當積極，晚宴期間已與13個經濟體領袖自然互動、交談，交流內容包括人工智慧、供應鏈韌性及合作等議題。施振榮此次是時隔19年再度擔任APEC領袖代表。他出發前表示，將依總統交付任務，積極與各經濟體交流，分享台灣在科技、供應鏈及產業發展上的經驗，向國際展現台灣的實力與貢獻。