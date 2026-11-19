自己的護照不能用，竟然打起雙胞胎兄弟的主意！新加坡一名27歲男子，因為涉及詐欺案件，護照遭警方扣押，為了繼續出國，竟多次冒用雙胞胎兄弟的護照並成功通關。不過，雖然他自以為有雙胞胎這張「天然偽裝牌」就沒事，最後仍被自動通關系統的生物辨識技術識破，遭法院判處13個月又4週徒刑。
根據新加坡《海峽時報》報導，這名男子Johnathan Yam Zhe Liang護照被警方扣押後，竟想到利用雙胞胎外貌相似的優勢，拿著兄弟的護照出境。他第一次冒用護照成功出境，返回新加坡後，甚至還把這件事告訴兄弟，兄弟雖然勸他不要再這麼做，他卻沒有把警告放在心上。
兄弟勸不聽！冒用護照「一用再用」
更誇張的是，有了第一次之後，他又多次拿走兄弟的護照，5度前往馬來西亞。他原本盤算著2人長得很像，應該不容易被移民官發現，沒想到這套「雙胞胎替身」把戲，最後還是踢到鐵板。
2025年1月22日，他再次經由兀蘭關卡（Woodlands）出境時，在自動通關系統接受查驗，系統透過生物辨識發現，他的身分與護照資料不符，當場揭穿冒用行為。這下就算兄弟長得再像，也沒辦法靠一張臉蒙混過關。
不只冒用護照！還曾盜用公司會員點數
報導也揭露，該男涉及的違法行為，不只冒用護照，先前他在咖啡連鎖品牌Coffee Bean任職時，也曾利用職務取得的系統權限，替自己的會員卡，儲值810元星幣的點數來消費。
本月17日，當地法院判他13個月又4週徒刑，新加坡移民與關卡局也持續強化自動通關系統，未來將導入更多生物辨識及防偽技術，提升身分查驗能力。
原以為有個長得一模一樣的雙胞胎兄弟，就等於多了一張可以隨時借用的「備用身分證」，但在現代高科技之下，這場自以為天衣無縫的調包戲碼，最後還是以牢獄之災收場。
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兄弟勸不聽！冒用護照「一用再用」
更誇張的是，有了第一次之後，他又多次拿走兄弟的護照，5度前往馬來西亞。他原本盤算著2人長得很像，應該不容易被移民官發現，沒想到這套「雙胞胎替身」把戲，最後還是踢到鐵板。
2025年1月22日，他再次經由兀蘭關卡（Woodlands）出境時，在自動通關系統接受查驗，系統透過生物辨識發現，他的身分與護照資料不符，當場揭穿冒用行為。這下就算兄弟長得再像，也沒辦法靠一張臉蒙混過關。
不只冒用護照！還曾盜用公司會員點數
報導也揭露，該男涉及的違法行為，不只冒用護照，先前他在咖啡連鎖品牌Coffee Bean任職時，也曾利用職務取得的系統權限，替自己的會員卡，儲值810元星幣的點數來消費。
本月17日，當地法院判他13個月又4週徒刑，新加坡移民與關卡局也持續強化自動通關系統，未來將導入更多生物辨識及防偽技術，提升身分查驗能力。
原以為有個長得一模一樣的雙胞胎兄弟，就等於多了一張可以隨時借用的「備用身分證」，但在現代高科技之下，這場自以為天衣無縫的調包戲碼，最後還是以牢獄之災收場。