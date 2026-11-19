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選戰倒數9天，藍白共推的嘉義市長候選人張啓楷被民眾直擊當街尿尿，引發譁然，張啓楷二度鞠躬道歉，更親自到嘉市衛生局認錯，不過晚間他在臉書發文，稱經歷過一時失控的狼狽與無助，讓他更了解長輩與外勤朋友出門在外的急迫需求，針對嘉義市的高齡友善公廁與如廁臨停空間，努力規劃得更完善。張啓楷昨晚間三度道歉，稱錯了就是錯了，絕不硬拗，向所有嘉義鄉親致上最深的歉意。昨天他已親自到嘉義市環保局自首認錯，承擔應有的罰則。有許多知道他今年4月身體不適的朋友打電話來關心，很感謝大家的疼惜。張啓楷說，但身為市長候選人，在路邊失態就是不良示範，沒有什麼好解釋的。過去當媒體人這麼多年，看過太多政治人物犯了錯，第一時間不是檢討自己，而是說謊、推諉、甚至動用資源硬拗到底。誠實低頭，我選擇做一個坦蕩認罰的一般人；絕對不是一個為了面子而欺騙市民的政客。張啓楷強調，自己經歷過那種一時失控的狼狽與無助，讓他更了解長輩與外勤朋友出門在外的急迫需求。這次的教訓他牢記在心，未來除了嚴格自我要求，他也會針對嘉義市的高齡友善公廁與如廁臨停空間，努力規劃得更完善。張啓楷說，任何的提醒都是監督，謝謝大家的包容與指教。最後十天，他會全力以赴，讓選戰回到市政專業與理性。